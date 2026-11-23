మృతదేహాన్ని పీక్కుతిన్న వీధికుక్కలు
భద్రాచలంఅర్బన్: భద్రాచలం అశోక్నగర్ కాలనీకి చెందిన కె.మహేశ్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. కాలనీకి చెందిన మహేశ్ తల్లి సత్యవతి ఈనెల 11వ తేదీన అమలాపురం వెళ్లగా మద్యానికి బానిసైన ఆయన ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు. శనివారం చుట్టుపక్కల వారికి కనిపించాక మళ్లీ బయటకు రాలేదు. అయితే, మంగళవారం ఉదయం దుర్వాసన వస్తుండడంతో స్థానికులు తలుపులు తెరిచి ఉన్న వారి ఇంట్లోచూడగా విగతజీవిగా పడి ఉన్నాడు. మృతదేహాన్ని వీధి కుక్కలు పీక్కుతింటుండడంతో తరిమి కొట్టారు. ఈ విషయమై పోలీసులతో పాటు మహేశ్ అన్న రమేశ్కు సమాచారం ఇవ్వగా పోలీసులు చేరుకుని పరిశీలించారు. కాగా, అస్వస్థతకు గురైన మహేశ్ గురై మృతిచెంది ఉంటాడని భావిస్తున్నారు. ఘటనపై ఆయన సోదరుడి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్ఐ రాజేష్ తెలిపారు. కాగా, మహేష్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు 12వవార్డు సభ్యుడు కారం దుర్గారావు, మదర్ థెరిసా చారిటబు ల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకుడు కొప్పుల మురళి ముందుకొచ్చారు. మృతదేహాన్ని అంబులెన్స్లోకి ఎక్కించడంలో సహకరించిన వీరితో పాటు పోలీసులు, గ్రామపంచాయతీ సిబ్బందికి కాలనీవాసులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
వేగంగా దూసుకొచ్చిన టిప్పర్
టేకులపల్లి: మండలంలోని గోలియాతండా జీపీ పరిధి తడికలపూడి క్రాస్ రోడ్డు మంగళవారం రాత్రి జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ వ్యక్తికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. వేగంగా దూసుకొచ్చిన టిప్పర్ ద్విచక్ర వాహనదారుడిని ఢీకొట్టడమే కాక 30 అడుగుల మేర లాక్కెళ్లింది. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి వివరాలు... టేకులపల్లి నుంచి వాగొడ్డుతండాకు ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న లారీ డ్రైవర్ జాటోత్ రవీందర్ను ఎదురుగా దూసుకొచ్చిన టిప్పర్ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ సమయాన టిప్పర్ను 9వ మైల్ తండాకు చెందిన వాంకుడోత్ లింగా నడుపుతున్నాడు. టిప్పర్ రవీందర్ను ఢీకొట్టాక బైక్ ముందు భాగం ఇరుక్కుపోవడంతో అలాగే 30 అడుగుల మేర ఈడ్చుకెళ్లింది. శబ్దం విన్న స్థానికులు చేరుకోగానే డ్రైవర్ లింగ వాహనాన్ని నిలిపివేసి పరారు కావడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన రవీందర్ను కొత్తగూడెం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న ఎస్ఐ కేగల తిరుపతి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు.
వాహనదారుడిని లాక్కెళ్లడంతో తీవ్రగాయాలు