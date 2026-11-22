పుంగనూరు : పట్టణంలోని కోర్టు ఆవరణలో శనివారం నిర్వహించిన ప్రత్యేక లోక్ అదాలత్లో చెక్ బౌన్స్ కేసులకు సంబంధించి రూ.23.60 లక్షల పరిహారాన్ని బాధితులకు అందించినట్లు ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి పరేష్కుమార్ తెలిపారు. రాష్ట్ర లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రత్యేక లోక్ అదాలత్ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ఈ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ.. ప్రజలు తమ వివాదాలను కోర్టుల చుట్టూ తిరగకుండా రాజీ మార్గంలో పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు. విభేదాలతో మనశ్శాంతి కోల్పోయే బదులు లోక్ అదాలత్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. న్యాయవాదులు, అధికారులు మరింత చొరవ చూపి అధిక కేసులు పరిష్కరించి, వివాదాలు లేని గ్రామాల ఏర్పాటుకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కార్యక్రమంలో న్యాయవాదుల సంఘ అధ్యక్షుడు విజయ్కుమార్, ఉపాధ్యక్షుడు గురుమూర్తి తో పాటు న్యాయవాదులు మల్లికార్జునరెడ్డి, రమేష్బాబు, కీర్తి, సునీత, రామచంద్రప్ప, నూరి, గాయత్రి, మనోహర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు