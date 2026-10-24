 పీసుమామిడి పేలుడు ఘటన.. వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి | YS Jagan React On Alluri District Blast Incident | Sakshi
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పీసీమామిడి పేలుడు ఘటన.. వైఎస్ జగన్ దిగ్భ్రాంతి

Oct 24 2026 12:44 PM | Updated on Oct 24 2026 1:00 PM

YS Jagan React On Alluri District Blast Incident

సాక్షి, తాడేపల్లి: అల్లూరి జిల్లాలోని పీసుమామిడి పేలుడు ఘటనపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. కాగా, ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం తగిన ఆర్థిక పరిహారం అందించాలన్నారు.

పీసుమామిడి పేలుడు ఘటనపై వైఎస్‌ జగన్‌ స్పందిస్తూ..‘ఈ ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఈ దుర్గటనలో కార్మికులతోపాటు ప్రభుత్వ టీచర్ సునీత కూడా మృతి చెందడం అత్యంత బాధాకరం. ఉపాధి కోసం వచ్చిన కార్మికులు, విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఉపాధ్యాయురాలు ఇలా ఆకస్మికంగా ప్రాణాలు కోల్పోవడం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ కష్ట సమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలి. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం తగిన ఆర్థిక పరిహారం అందించాలి. వారికి అన్ని విధాలుగా అండగా నిలవాలి’ అని అన్నారు. 

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