 శరన్నవరాత్రి వేడుక‌లు.. రాష్ట్ర ప్ర‌జ‌ల‌కు వైఎస్ జ‌గ‌న్ శుభాకాంక్ష‌లు | YS Jagan Extends Warm Greetings To People On The Occasion Of Sharad Navaratri | Sakshi
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శరన్నవరాత్రి వేడుక‌లు.. రాష్ట్ర ప్ర‌జ‌ల‌కు వైఎస్ జ‌గ‌న్ శుభాకాంక్ష‌లు

Oct 11 2026 10:03 AM | Updated on Oct 11 2026 10:08 AM

YS Jagan Extends Warm Greetings To People On The Occasion Of Sharad Navaratri

సాక్షి,తాడేప‌ల్లి: బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు నేటి నుంచి అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. నేటి నుంచి తొమ్మిది రోజుల పాటు అమ్మవారు భక్తులకు వివిధ అలంకారాలలో దర్శన మివ్వనున్నారు.

ఈ పవిత్ర సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని  వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత‌, మాజీ సీఎం వైఎస్ జ‌గ‌న్‌మోహ‌న్ రెడ్డి ప్రజలకు, భక్తులకు శరన్నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేర‌కు వైఎస్ జ‌గ‌న్ ట్వీట్ చేశారు.

శ్రీ కనకదుర్గమ్మవారి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమవుతున్న సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ప్రజల కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి, రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని రైతులు, పేదలు సహా అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆయురారోగ్యాలు, సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అని పేర్కొన్నారు. 
 

 

 

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