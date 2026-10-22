 భవానీ భక్తులపైకి దూసుకెళ్లిన కారు.. నలుగురి మృతి | Road Accident: Car Rams Into Bhavani Devotees In Kathipudi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భవానీ భక్తులపైకి దూసుకెళ్లిన కారు.. నలుగురి మృతి

Oct 22 2026 6:58 AM | Updated on Oct 22 2026 7:13 AM

Road Accident: Car Rams Into Bhavani Devotees In Kathipudi

సాక్షి, కాకినాడ జిల్లా: కత్తిపూడిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. భవానీ భక్తులను కారు ఢీకొట్టడంతో నలుగురు మృతిచెందారు. విజయదుర్గమ్మ దర్శనానికి వస్తుండగా కత్తిపూడి రావికంపాడు జంక్షన్ దగ్గర ఘటన జరిగింది. విజయనగరం నుంచి విజయవాడ అమ్మవారి దర్శనానికి బస్సులో భక్తులు బయలుదేరారు.

మార్గమధ్యలో బస్సు రిపేర్ కావడంతో నడుచుకుంటూ టీ తాగడానికి వెళ్తున్న భక్తులపై.. ఒక్కసారిగా స్కార్పియో వాహనం దూసుకెళ్లింది. దీంతో నలుగురు భక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఇదీ చదవండి: షేర్‌ మార్కెట్‌లో రూ.35 లక్షల నష్టం.. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి..

 


 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దసరా వేళ కర్రల సమరం.. దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవం (ఫొటోలు)
photo 2

చూపు తిప్పుకోనివ్వని భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 3

పండగ వేళ.. చీరకట్టుతో రుక్మిణి భళా (ఫొటోలు)
photo 4

'దొంగ నా కొడుకు' టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

రేపే కివీస్‌తో తొలి టీ20.. నెట్స్‌లో టీమిండియా క‌ఠోర‌ సాధన (ఫోటోలు)

Video

View all
Municipal Elections Put On Hold Said AP SEC Anil Chandra Punetha 1
Video_icon

బాబుకు బిగ్ షాక్.. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు బ్రేక్
SEC Holds Emergency Meeting Over AP Local Body Elections 2
Video_icon

ఏపీలో మళ్లీ నామినేషన్లు.! సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు
Sanju Samson Books Entire Theatre to Watch Rajinikanth’s Jailer 2 With Teammates 3
Video_icon

రజనీ కోసం థియేటర్ మొత్తం బుక్ చేసిన సంజు
Pinnelli Oora Mass Warning to TDP Goonda Police 4
Video_icon

మా ఆడబిడ్డల మీద చెయ్యి వేస్తారా? మొగాళ్లయితే డైరెక్ట్గా రండిరా..!!
Chevireddy Bhaskar Reddy Arrest At Tirupati 5
Video_icon

Viral: చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డిని ఈడ్చుకెళ్లిన పోలీసులు
Advertisement
 