 టీడీపీతో అంటకాగుతున్న కమిషనర్‌ | Hindupur Municipal Commissioner Mallikarjuna Violation Of The Election Code | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

టీడీపీతో అంటకాగుతున్న కమిషనర్‌

Oct 23 2026 8:23 AM | Updated on Oct 23 2026 9:00 AM

Hindupur Municipal Commissioner Mallikarjuna Violation Of The Election Code

డీఈ రమేష్‌ కుమారుడి పెళ్లిలో వసుంధరతో పాటు ఫొటో దిగిన కమిషనర్‌ మల్లికార్జున

హిందూపురం(చిలమత్తూరు):  హిందూపురం మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌ మల్లికార్జున ఎన్నికల కోడ్‌కు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. టీడీపీ నేతలతో కలిసి చెట్టాపట్టాలేసుకొని తిరుగుతున్నారు. గురువారం టీడీపీ నేత, మున్సిపల్‌ మాజీ చైర్మన్‌ డీఈ రమేష్‌ కుమారుడి పెళ్లికి ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ సతీమణి వసుంధర వచ్చారు. టీడీపీ నేతలతో కలిసి కమిషనర్‌ మల్లికార్జున సైతం కనిపించడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. టీడీపీ చైర్మన్‌ అభ్యర్థి పీఎస్‌ మంజునాథ్‌ కమిషనర్‌ను వెంట బెట్టుకొని వెళ్లి మరీ ఫొటో దిగడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.  

కమిషనర్‌ మల్లికార్జున తొలి నుంచి ఎమ్మెల్యే బాలకష్ణ, ఆయన పీఏలకు విధేయుడిగా వ్యవహరిస్తూ వస్తున్నారు. వారు ఏం చెబితే అది చేస్తూ కండువా వేసుకోని టీడీపీ కార్యకర్తగా పని చేస్తున్నారని ఆపార్టీ నాయకులే చెబుతున్నారు. ఎన్నికల అధికారిగా ఉంటూ అధికార పార్టీ నేతల కనుసన్నల్లో నడవడంపై ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. ఎన్నికల కోడ్‌ ఉన్నా ఇలా అధికార పార్టీ నేతలతో తిరగడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన కమిషనర్‌ను తొలగించి మరొకరిని నియమించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత వేణురెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు. ఇలాంటి అధికారులు ఉన్న చోట ఎన్నికలు పారదర్శకంగా జరగవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గజరాజులు తిరుగు ప్రయాణం...నగరవాసుల భావోద్వేగం
photo 2

'ఐఫా'అవార్డుల విలేకరుల సమావేశంలో బాలీవుడ్ నటులు సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా సద్దుల బతుకమ్మ (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానంలో సందడిగా దత్తన్న అలయ్‌ బలయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభాస్ హీరోయిన్ కొత్త ఫొటోలు! (ఫొటోలు)

Video

View all
AP State Election Commission Rescheduling of Municipal Elections 1
Video_icon

మున్సిపల్ ఎన్నికల రీషెడ్యూల్ పోలింగ్ ఎప్పుడంటే..?
Debate On TDP Goons Attack On YSRCP Candidates 2
Video_icon

ఇది కదా అసలు దండుపాళ్యం బ్యాచ్ అంతా రక్తమయం
Viral Video | Kadapa ZP Nomination Centre 3
Video_icon

నామినేషన్ సెంటర్ లో బయటపడ్డ TDP బాగోతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో
Vidadala Rajini Mass Counter To Yellow Media Reporter 4
Video_icon

ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న... మీకు దమ్ముంటే... ఇచ్చిపడేసిన విడదల రజిని
Joinings In YSRCP Party In The Presence Of Kodali Nani 5
Video_icon

కొడాలి నాని సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 20 కుటుంబాలు
Advertisement
 