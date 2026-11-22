శబరిమల యాత్రకు ప్రయాణ ఇక్కట్లు రిగ్రెట్ బోర్డులతో తప్పని వెతలు ప్రత్యేక రైళ్ల కోసం భక్తుల ఎదురుచూపు మంచిర్యాలలో కేరళ ఎక్స్ప్రెస్ హాల్టింగ్ ఎప్పుడో?
మంచిర్యాలఅర్బన్: శబరిమల అయ్యప్పస్వామి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు రైలు ప్రయాణ ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు. ద.మ రైల్వే జోన్ ఇటీవల కాజీపేట్–విజయవాడ, నల్గొండ–గుంటూరు, మహబూబ్నగర్–కర్నూలు, నిజామాబాద్–సికింద్రాబాద్–వికారాబాద్ మార్గాల్లో శబరిమల ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రకటించింది. రద్దీగా ఉండే కాజీపేట–కాగజ్నగర్ రూట్కు ఒకటి కూడా కేటాయించలేదు. మంచిర్యాల, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని సింగరేణి ప్రాంతాలైన బెల్లంపల్లి, మందమర్రి, మంచిర్యాలతోపాటు నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన నుంచి ఏటా 30 నుంచి 40 వేలకు వరకు అయ్యప్ప భక్తులు ఈ మార్గంలో శబరిమలకు వెళ్లి వస్తుంటారు.
రైళ్ల పరిస్థితి ఇలా..
మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి స్టేషన్ల నుంచి ఎర్నాకులం వరకు వారానికి మూడు రోజులు నడిచే 12511 రప్తిసాగర్, వీక్లీ 12521 రప్తిసాగర్, 22647 అహల్యనగరి వీక్లీ, 22670 పాట్నా–ఎర్నాకులం వీక్లీ రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రోజుల్లో ఒక రైలు మాత్రమే. (ఒకరోజు నడిస్తే మరో రైలు ఉండదు). ప్రతీరోజు నడిచే 12626 కేరళ సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్కు ఇక్కడ హాల్టింగ్ లేక ప్రయాణికులు రామగుండం, కాగజ్నగర్కు వెళ్లి రైలు ఎక్కాల్సి వస్తోంది.
ఇరుముడితో ప్రయాణ ఇబ్బందులు
అయ్యప్ప దీక్షాపరులు ఇరుముడితో ఇక్కడి నుంచి ఎలాగోలా వెళ్లినా దర్శనం అనంతరం తిరిగి రావడానికి నేరుగా రైళ్లు లేవు. విజయవాడ, సికింద్రాబాద్, చైన్నె వంటి స్టేషన్లలో రైళ్లు మారుతూ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది. గతేడాది ఉత్తర తెలంగాణ రైల్వే ఫోరమ్ అభ్యర్థన మేరకు సిర్పూర్ ఎమ్మెల్యే పాల్వాయి హరీశ్బాబు కృషితో కాగజ్నగర్ నుంచి కొల్లాం వరకు 3 అదనపు ట్రిప్పులు నడిపినప్పటికి అవి కేవలం వెళ్లడానికి ఉపయోగపడ్డాయి. తిరుగు ప్రయాణానికి నేరుగా రైళ్లు లేక పడిన ఇబ్బందులను భక్తులు గుర్తుచేస్తున్నారు.
ప్రత్యేక రైలు నడపాలి
ఆదిలాబాద్, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ నుంచి మంచిర్యాల మీదుగా శబరిమలకు ప్రత్యేక రైళ్లు కేటాయించాలి. విజయవాడ–గుడూర్–తిరుపతి–కాట్పాడి–తిరువణ్ణామైల–విల్లుపురం–శ్రీరంగం–మధురై–శివకాశి–శీవిల్లి పుత్తూర్–టెంకాసి–సింగొట్టె–కొల్గాం–కాయంకుళం మార్గంలో నడపాలి. భక్తులు ఆ మార్గాల్లో పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటారు. – ఫణి,
ఉత్తర తెలంగాణ రైల్వే ఫోరం అధ్యక్షుడు