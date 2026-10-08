 పోలవరం ప్రాజెక్టులో అంతా ఇష్టారాజ్యం.. పనుల్లో నాణ్యత లేదని తేల్చిచెప్పిన విదేశీ నిపుణుల కమిటీ | Committee Of Foreign Experts Confirms Poor Quality Of Work In Polavaram Project | Sakshi
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Audio: పోలవరం ప్రాజెక్టులో అంతా ఇష్టారాజ్యం.. పనుల్లో నాణ్యత లేదని తేల్చిచెప్పిన విదేశీ నిపుణుల కమిటీ

Oct 8 2026 7:35 AM | Updated on Oct 8 2026 7:35 AM

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