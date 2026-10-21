 వాటికి హాని తలపెడితే కఠిన చర్యలు : సీపీ సజ్జనార్‌ | Hyderabad CP Sajjanar Warn Strict Action state bird Palapitta Birds | Sakshi
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వాటికి హాని తలపెడితే కఠిన చర్యలు : సీపీ సజ్జనార్‌

Oct 21 2026 7:05 PM | Updated on Oct 21 2026 7:05 PM

Hyderabad CP Sajjanar Warn Strict Action state bird Palapitta Birds

దసరా పండుగ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ కమిషనర్‌ వీసీ సజ్జనార్‌ కీలక హెచ్చరిక చేశారు. ఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా ఎగరాల్సిన తెలంగాణ రాష్ట్ర పక్షి పాలపిట్టను దసరా వేళ కొందరు స్వార్థం కోసం ఇనుప బోనుల్లో బంధించడం, ఇబ్బందులకు గురి చేయడం  నేరమని స్పష్టం చేశారు. అంతే కాదు వన్యప్రాణులకు హాని తలపెట్టే ఘటనలు ఎక్కడ కనిపించినా వెంటనే  18004255364, 9803338666 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్లకు ఫోన్‌  చేయాలి, లేదా డయల్ 112 కు సమాచారం అందించి బాధ్యతాయుత పౌరులుగా వ్యవహరించాలని  కోరుతూ ట్వీట్‌ చేయడం విశేషంగా నిలిచింది.

 పాలపిట్టను బోనుల్లో బంధించేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించినప్పటికీ, దసరా సమయంలో కొందరు ఆ పక్షిని ఇనుప బోనుల్లో బంధించిన ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. జంతువులకు, పక్షులకు హాని తలపెట్టేవారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ గతంలోనే స్పష్టంగా హెచ్చరించారు. అప్రమత్తంగా ఉన్న పౌరుల నుండి అందిన విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు వెంటనే స్పందించి, మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాలపై దాడులు చేసి నాలుగు పక్షులను రక్షించారు. వాటిని అటవీ అధికారులకు అప్పగించారు.

 

"పండుగ పేరుతో నిస్సహాయ పక్షిని బంధించి, దానికి ఆహారం, నీరు లేకుండా చేసి, హింసించడం వల్ల ఎవరికీ మంచి జరగదు. ఇది మన సమాజానికి మంచిది కాదు," అని హైదరాబాద్ సీపీ వీసీ సజ్జనార్ 'ఎక్స్‌'లో పంచుకున్న ఒక పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. "కేవలం డబ్బు కోసం పంజరం కడ్డీల మధ్య భయంతో విలవిలలాడుతున్న పక్షి అరుపులలో ఎవరైనా ఎలా శుభాన్ని చూడగలరు? నిజమైన భక్తి అంటే జీవుల పట్ల కరుణ కలిగి ఉండటమే తప్ప, ప్రకృతిని బంధించడం కాదు," అని ఆయన  పేర్కొన్నారు..

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