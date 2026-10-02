 చీఫ్‌ సెలక్టర్‌గా ప్రజ్ఞాన్‌ ఓజా! | Pragyan Ojha is set to become the permanent chief selector | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చీఫ్‌ సెలక్టర్‌గా ప్రజ్ఞాన్‌ ఓజా!

Oct 15 2026 12:51 AM | Updated on Oct 15 2026 12:51 AM

Pragyan Ojha is set to become the permanent chief selector

న్యూఢిల్లీ: భారత క్రికెట్‌ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) సీనియర్‌ పురుషుల సెలక్షన్‌ కమిటీ చైర్మన్‌గా ప్రజ్ఞాన్‌ ఓజా నియామకం దాదాపు ఖాయమైంది. ప్రస్తుతం చీఫ్‌ సెలక్టర్‌గా ఉన్న అజిత్‌ అగార్కర్‌ స్థానాన్ని అతడు భర్తీ చేయనున్నాడు. వెస్ట్‌ జోన్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న భారత మాజీ వికెట్‌ కీపర్‌ పార్థివ్‌ పటేల్‌ చీఫ్‌ సెలెక్టర్‌ పదవికి దరఖాస్తు చేసుకోలేదు. దీంతో ప్రస్తుతం ఉన్న సెలక్టర్‌లలో ఎక్కువ టెస్టు మ్యాచ్‌లు ఆడిన అనుభవం ఉన్న ప్రజ్ఞాన్‌ ఓజా చీఫ్‌ సెలక్టర్‌గా బాధ్యతలు అందుకోనున్నాడు. వెస్ట్‌ జోన్‌ ఖాళీని భర్తీ చేసేందుకు బుధవారంతో గడువు ముగియగా... పార్థివ్‌ ఈ ప్రక్రియకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. 

‘బోర్డు దరఖాస్తు గడువు పొడిగిస్తుందో లేదో తెలియదు. అక్టోబర్‌ 14 నాటికి పార్థివ్‌ దరఖాస్తు చేసుకోలేదు’ అని బీసీసీఐ అధికారి తెలిపారు. దీంతో ప్రస్తుతం సెలక్షన్‌ కమిటీలో సౌత్‌ జోన్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రజ్ఞాన్‌... తన పదవీకాలంలో మిగిలిన సమయానికి చైర్మన్‌గా కొనసాగనున్నాడు. జూనియర్‌ పురుషుల సెలక్షన్‌ కమిటీ చైర్మన్‌ అవుతారని భావించిన రమేశ్‌ పొవార్‌... ఇప్పుడు వెస్ట్‌ జోన్‌ నుంచి సీనియర్‌ సెలక్టర్‌ పదవికి పోటీపడే అవకాశాలున్నాయి. అతడితో పాటు భారత మాజీ వికెట్‌ కీపర్‌ సమీర్‌ దిఘే గతంలో సెలక్టర్ల పదవుల ప్రకటన సమయంలో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వియత్నాం ట్రిప్ ఫుల్‌గా ఎంజాయ్ చేసిన మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 2

బేబీ బంప్‌తో సమంత ఫొటోషూట్ (ఫొటోలు)
photo 3

డోంట్ స్లీప్ మూవీ టీజర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

పూల డ్రస్‌లో శ్రీముఖి.. ‍గ్లామర్ రచ్చ (ఫొటోలు)
photo 5

'ఫౌజీ' హీరోయిన్ ఇమాన్వి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
India vs West Indies 4th T20I Fans Go Crazy at Uppal Stadium 1
Video_icon

ఇండియా VS వెస్టిండీస్.... ఉప్పల్ కు పోటెత్తిన ఫ్యాన్స్!

YS Jagan At YSRCP Leader Uppada Shiva Reddy Marriage 2
Video_icon

YSRCP నేత ఉప్పాడ శివారెడ్డి వివాహ వేడుకల్లో YS జగన్
Face To Face With AP EC Anil Chandra Punetha 3
Video_icon

అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో CCTV పెట్టలేం... క్లారిటీ ఇచ్చిన AP ఎలక్షన్ కమీషనర్
Actress Sai Pallavi 2.0 Likely To Play Role In Kalki 2 4
Video_icon

సాయి పల్లవి 2.0 కల్కితో స్టార్ట్...
YSRCP Leader Manohar Reddy Slams Yellow Media Over Fake Campaign 5
Video_icon

జగన్ కేసులపై బ్రేకింగ్ న్యూస్ లా ఎల్లో మీడియా విష ప్రచారం
Advertisement
 