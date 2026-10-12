ట్రయల్‌ స్టార్ట్‌

ఫరియా అబ్దుల్లా, సత్యదేవ్
సత్యదేవ్, రమ్యకష్ణ, ఫరియా అబ్దుల్లా ప్రధాన పాత్రల్లో ‘ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్’ సిరీస్ ఆరంభమైంది. కమల్హాసన్తో ‘చీకటి రాజ్యం’ వంటి థ్రిల్లర్ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన రాజేష్ సెల్వ ఈ సిరీస్ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. శరత్ మరార్ నిర్మిస్తున్న ఈ సిరీస్ ఆదివారం పూజా కార్యక్రమాలతో ఆరంభమైంది. ఈ వేడుకకు నిర్మాత అల్లు అరవింద్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
‘‘ఈ సిరీస్లో సత్యదేవ్ ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. రమ్యకష్ణ కీలక పాత్రలో కనిపిస్తారు. తనదైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో ఆమె ఈ కథకు మరింత బలం చేకూర్చుతారు. ఫరియా అబ్దుల్లా పాత్ర మరో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది’’ అని దర్శక–నిర్మాతలు తెలి పారు. ఇంకా ఈ సిరీస్లో విరాజ్ అశ్విన్, చైతన్య కష్ణ, వర్ష బొల్లమ్మ, యశ్ పూరి, సంపత్ రాజ్, సుబ్బరాజు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.