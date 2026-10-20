రౌడీ అల్లుడు @ 35

చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘రౌడీ అల్లుడు’ సినిమా 35 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. కె. రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో శోభన, దివ్య భారతి హీరోయిన్లుగా నటించారు. బ్రహ్మానందం, అల్లు రామలింగయ్య, కోటా శ్రీనివాసరావు, కైకాల సత్యనారాయణ, జె.వి.సోమయాజులు, అన్నపూర్ణ వంటి వారు ఇతర పాత్రలు పోషించారు. గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై అల్లు అరవింద్ నిర్మించిన ఈ మూవీ 1991 అక్టోబరు 18న విడుదౖలై 35 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది.
ఈ సందర్భంగా గీతా ఆర్ట్స్ సంస్థలో ప్రత్యేకంగా వేడుకలు నిర్వహించారు. ‘‘చిరంజీవి కెరీర్లో ‘రౌడీ అల్లుడు’ చిత్రానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆయన కామెడీ టైమింగ్, స్టైల్, స్వాగ్, డ్యాన్స్ లకు ఈ మూవీ కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచింది. ఆయన ద్విపాత్రాభినయం, చిత్రంలోని ఆసక్తికరమైన కథనం, బప్పీలహిరి గుర్తుండిపోయే సంగీతం కలసి ‘రౌడీ అల్లుడు’ ప్రేక్షకుల అభిమాన చిత్రంగా నిలిచిపోయింది’’ అని మేకర్స్ పేర్కొ న్నారు.