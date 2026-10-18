బాఘీ, బాఘీ 2, వార్ సినిమాల ఫేమ్ బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్పై ముగ్గురు దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. ముంబైలోని ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ సంఘటన కలకలం రేపింది. ఈ దాడిలో టైగర్ ష్రాఫ్ కారు డ్రైవర్ తీవ్రంగా గాయపడగా పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ సంఘటనలోనే మరో వ్యక్తి గాయపడ్డాడు. ఇప్పుడీ విషయం బాలీవుడ్లో షాకింగ్గా మారింది.
ఈ దాడి చేసింది తామేనని లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ ప్రకటించుకున్నట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. గతంలో వీళ్లు సల్మాన్ ఖాన్పై కూడా కాల్పులు జరిపారు. మరోవైపు జుహు పరిధిలో జరిగిన ఈ కాల్పుల ఘటనలో టైగర్ ష్రాఫ్ క్షేమంగా ఉన్నారని డీసీపీ మోహిత్ గార్గ్ స్పష్టం చేశారు.
ఈ దాడికి లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బాధ్యత వహించినట్లు లేదా వారి ప్రమేయం ఉన్నట్లు పోలీసులు ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎక్కడా ధ్రువీకరించలేదు. బైక్పై వచ్చిన గుర్తుతెలియని దుండగులని గుర్తించేందుకు, దాడి వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను తేల్చేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా విచారణను కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి ఫడ్నవీస్.. విచారణకు ఆదేశించారు.
Multiple shots fired by unknown gunmen at Tiger Shroff and his driver. Tiger is reportedly safe! But what could be the motive? He doesn’t seem to be involved in any major controversy. More details awaited.#TigerShroff https://t.co/qql4qni4TN
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 18, 2026
Firing on Actor Tiger Shroff car : A firing incident has been reported under #Juhu Police Station. Actor #TigerShroff is safe and has not sustained any gunshot injuries. Further investigation is underway: Mumbai Police. #Mumbai https://t.co/AmNIKxEpp9
— Sonu Kanojia (@NNsonukanojia) October 18, 2026