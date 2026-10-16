దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం లాభాలలో ముగిశాయి. చమురు ధరలు ఒత్తిడిలో ఉండటం, ఐటీ షేర్లు పెరగడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు రెండవ సెషన్ లో పుంజుకున్నాయి. సెన్సెక్స్ 413.7 పాయింట్లు లేదా 0.56 శాతం పెరిగి 74,729.27 వద్ద, నిఫ్టీ 148.80 పాయింట్లు లేదా 0.65 శాతం పెరిగి 23,146.15 వద్ద ముగిసింది.
టెక్ మహీంద్రా, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్), ఇన్ఫోసిస్ నిఫ్టీ 50లో టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ ఐటీ అత్యధికంగా పెరిగింది. నిఫ్టీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ చెత్త పనితీరు కనబరిచాయి.
ఐటీ షేర్ల జోరు.. లాభాల్లో మార్కెట్లు
Oct 16 2026 4:10 PM | Updated on Oct 16 2026 4:49 PM
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు శుక్రవారం లాభాలలో ముగిశాయి. చమురు ధరలు ఒత్తిడిలో ఉండటం, ఐటీ షేర్లు పెరగడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు రెండవ సెషన్ లో పుంజుకున్నాయి. సెన్సెక్స్ 413.7 పాయింట్లు లేదా 0.56 శాతం పెరిగి 74,729.27 వద్ద, నిఫ్టీ 148.80 పాయింట్లు లేదా 0.65 శాతం పెరిగి 23,146.15 వద్ద ముగిసింది.