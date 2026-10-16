 ఐటీ షేర్ల జోరు.. లాభాల్లో మార్కెట్లు | Stock Market Closing Sensex gains IT index zooms Oct 16 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐటీ షేర్ల జోరు.. లాభాల్లో మార్కెట్లు

Oct 16 2026 4:10 PM | Updated on Oct 16 2026 4:49 PM

Stock Market Closing Sensex gains IT index zooms Oct 16

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు శుక్రవారం లాభాల​లో ముగిశాయి. చమురు ధరలు ఒత్తిడిలో ఉండటం, ఐటీ షేర్లు పెరగడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు రెండవ సెషన్ లో పుంజుకున్నాయి. సెన్సెక్స్ 413.7 పాయింట్లు లేదా 0.56 శాతం పెరిగి 74,729.27 వద్ద, నిఫ్టీ 148.80 పాయింట్లు లేదా 0.65 శాతం పెరిగి 23,146.15 వద్ద ముగిసింది.

టెక్ మహీంద్రా, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టీసీఎస్), ఇన్ఫోసిస్ నిఫ్టీ 50లో టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. రంగాల వారీగా, నిఫ్టీ ఐటీ అత్యధికంగా పెరిగింది. నిఫ్టీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ చెత్త పనితీరు కనబరిచాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నవరాత్రి పూజల్లో హీరోయిన్ సారా అలీ ఖాన్.. (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల : మోహినీ అలంకారంలో మలయప్ప స్వామి దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 3

'కరికాల' చిత్రంలో సందీప్ కిషన్‌కి జోడీగా కేథరిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

దుర్గమ్మ దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు.. ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension In Dharmavaram TDP Goons Attack To Stop YSRCP Leaders Nominations 1
Video_icon

YSRCP నేతలు నామినేషన్లు వేయకుండా TDP మూకల దాడి
YSRCP Varudu Kalyani On Vizag Mayor Seat 2
Video_icon

జగనన్న నాపై పెట్టిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటా
Peddireddy Ramachandra Reddy Reacted On Attack by TDP Goons On MP Mithun Reddy 3
Video_icon

మా మిథున్ రెడ్డిని చంపేస్తారా? TDP గూండాల దాడిపై పెద్దిరెడ్డి రియాక్షన్..
MP Gurumurthy Write Letter To President of India On TDP Leaders Attack In MP Mithun Reddy Cars 4
Video_icon

రాష్టపతి దృష్టికి ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి పై దాడి ఘటన
MP Gurumurthy Write Letter To President of India On TDP Leaders Attack In MP Mithun Reddy Cars 5
Video_icon

గంభీర్ మాస్టర్ ప్లాన్ .. వన్డేల నుండి బుమ్రా అవుట్?
Advertisement
 