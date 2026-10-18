 ఫుల్ ఛార్జ్‌పై 440 KM రేంజ్.. స్కోడా కొత్త కారు! | Skoda Epiq Debut At Paris Motor Show 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఫుల్ ఛార్జ్‌పై 440 KM రేంజ్.. స్కోడా కొత్త కారు!

Oct 18 2026 2:38 PM | Updated on Oct 18 2026 2:51 PM

Skoda Epiq Debut At Paris Motor Show 2026

ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ స్కోడా 2026 పారిస్ మోటార్ షోలో తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ ఎపిక్ స్పోర్ట్‌లైన్‌ను పరిచయం చేసింది. ఈ కారుకు స్పోర్టీ లుక్‌తో పాటు ఆధునిక ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. బ్లాక్ రూఫ్, బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, ఎల్ఈడీ మ్యాట్రిక్స్ హెడ్‌లైట్లు, ప్రత్యేకమైన ఫ్రంట్ గ్రిల్ ఈ కారుకు ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి.

కారు లోపలి భాగంలో బ్లాక్ కలర్ థీమ్, సౌకర్యవంతమైన సీట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా.. స్పోర్టీ లుక్‌తో పాటు ప్రీమియం అనుభూతిని అందించేలా ఇంటీరియర్‌ను రూపొందించారు.

ఈ కారు రెండు వెర్షన్లలో (ఎపిక్ 40, ఎపిక్ 55) అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎపిక్ 40లో 37 kWh బ్యాటరీ ద్వారా.. 310 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుంది. ఎపిక్ 55లోని 55 kWh బ్యాటరీ.. 440 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుందని సమాచారం. ఈ వెర్షన్ 207 bhp పవర్‌ను అందిస్తూ, కేవలం 7.1 సెకన్లలో గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని చేరుకుంటుంది.

అయితే.. స్కోడా ఎపిక్ స్పోర్ట్‌లైన్‌ను భారత్‌లో ఎప్పుడు లాంచ్ చేస్తుందనే విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే కంపెనీ కారును స్థానికంగా తయారు చేయడం, తగిన ధరతో అందుబాటులో ఉంచడం, ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు మొదలైన అంశాలను పరిశీలిస్తోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించే శ్రీవారి సూర్యప్రభ వాహనసేవ.. అద్భుత దృశ్యాలు (ఫొటోలు)
photo 2

బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?
photo 3

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 4

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Nellore YSRCP Mayor Candidate Anam Vijayakumar Reddy Files Nomination 1
Video_icon

నెల్లూరు మేయర్ అభ్యర్థి ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి నామినేషన్..
YS Jagan Mohan Reddy Press Meet At SEC Office 2
Video_icon

SECని కలిసిన అనంతరం వైఎస్ జగన్ ప్రెస్ మీట్

Machilipatnam YSRCP Mayor Candidate Lanka Jyothi Files Nomination 3
Video_icon

భారీ ర్యాలీతో మచిలీపట్నం మేయర్ అభ్యర్ది లంక జ్యోతి నామినేషన్
Producer Naga Vamsi Reveals Aadarsha Kutumbam Release Date 4
Video_icon

ఆదర్శ కుటుంబం రిలీజ్ ఎప్పుడంటే...!
YS Jagan Mass Warning Chandrababu And AP Police 5
Video_icon

ఎల్లకాలం మీదే కాదు.. మా ప్రభుత్వం వచ్చాక..! వెళ్తూ వెళ్తూ జగన్ మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 