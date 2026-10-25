మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, చమురు ధరల పెరుగుదల, అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు మరోసారి పెరిగే అవకాశాలు వంటివి సాధారణంగా బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయి. ఇది పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సుకు 4,000 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయింది. ఆ తర్వాత కొంత కోలుకున్నప్పటికీ.. ఇప్పుడు పతనావస్థలోనే అడుగులు వేస్తోంది. వెండి పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. ఒకప్పుడు ఔన్సుకు 120 డాలర్ల స్థాయిలో ఉన్న వెండి.. ఇప్పుడు ధర 53.8 డాలర్లకు పడిపోయింది. ఈ ప్రభావం భారత మార్కెట్పై కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
దేశీయ ఎంసీఎక్స్లో కేజీ వెండి ధర ఏకంగా రూ.4.2 లక్షల నుంచి రూ.2.0 లక్షల స్థాయికి దిగినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. కాగా సిల్వర్ రేటు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
కోటక్ నియోకు చెందిన కమోడిటీ రీసెర్చ్ నిపుణురాలు కయ్నాత్ చైన్వాలా అభిప్రాయం ప్రకారం.. రానున్న రోజుల్లో వెండికి డిమాండ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం పారిశ్రామిక రంగంలో వెండికి డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ.. ఆర్థిక పరిస్థితులు బలహీనపడితే పరిశ్రమల్లో వెండి వినియోగం తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇదే జరిగితే సిల్వర్ రేటు భారీగా తగ్గుతుంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర ఔన్సుకు 50 డాలర్ల దిగువకు చేరితే, దేశీయంగా కేజీ వెండి ధర రూ.1.9 లక్షల కంటే దిగువకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
మరోవైపు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకునే నిర్ణయం కూడా కీలకం కానుంది. అక్టోబర్ 27, 28 తేదీల్లో జరగనున్న సమావేశంలో వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనే దానిపై మార్కెట్లు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాయి. రేట్ల పెంపును వాయిదా వేస్తే బంగారం, వెండి ధరలకు కొంత ఊరట లభించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే.. మధ్య ప్రాచ్యంలో సౌదీ అరేబియా, హౌతీ దళాలకు సంబంధించిన ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే పరిస్థితి మళ్లీ మారవచ్చు. ముఖ్యంగా చమురు సరఫరాకు ఆటంకాలు ఏర్పడితే.. ధరలు మరింత పెరిగి, ద్రవ్యోల్బణ భయాలు ఎక్కువవుతాయి. దీంతో అమెరికా వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువ కాలం అధిక స్థాయిలో కొనసాగవచ్చనే అంచనాలు బలపడతాయి.
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ఈ రోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా..
బంగారం, వెండి ధరలు నేడు (ఆదివారం) నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. కొన్ని రోజులుగా తగ్గుముఖం పట్టిన పసిడి ధరలు నేడు (Today Gold Rate) స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఇక వెండి ధరలు (Today Silver Rate) కూడా నేడు స్థిరంగా ఉన్నాయి. దీంతో ఈరోజు బంగారం, వెండి కొనేవాళ్లకు ఉపశమనం లభించింది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..