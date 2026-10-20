 మారుతి బ్రెజ్జా సంచలనం.. 15 లక్షలు అమ్ముడయ్యాయ్‌! | Maruti Suzuki Brezza Crosses 15 Lakh Sales Milestone in India | Sakshi
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మారుతి బ్రెజ్జా సంచలనం.. 15 లక్షలు అమ్ముడయ్యాయ్‌!

Oct 20 2026 12:14 PM | Updated on Oct 20 2026 12:44 PM

Maruti Suzuki Brezza Crosses 15 Lakh Sales Milestone in India

మారుతి బ్రెజ్జా.. భారత మార్కెట్లో అరుదైన ఘనతను సాధించింది. ఈ కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా 15 లక్షల యూనిట్ల అమ్మకాలను పూర్తి చేసింది. దాదాపు పదేళ్లుగా వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్న బ్రెజ్జాకు.. తాజాగా అప్‌డేటెడ్ మోడల్‌ రూపంలో మరింత ఆదరణ లభిస్తోంది. 2026 జూలైలో పరిచయం చేసిన కొత్త బ్రెజ్జాకు లక్షకు పైగా బుకింగ్స్ వచ్చినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లు, విభిన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఈ కారు విజయానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.

కొత్త బ్రెజ్జాలో డిజైన్ పరంగా పలు మార్పులు చేశారు. ముందు భాగంలో కొత్త గ్రిల్, అప్‌డేటెడ్ బంపర్, డార్క్ క్రోమ్ ఎలిమెంట్స్, కొత్త అల్లాయ్ వీల్స్‌ను అందించారు. వివేషియస్ ఆరెంజ్, లస్ట్రస్ బీజ్ అనే రెండు కొత్త రంగులను కూడా పరిచయం చేశారు. ఇంటీరియర్‌లో 10.1 ఇంచెస్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 64 కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే.. కొత్త బ్రెజ్జాలో 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అందించారు. ఇది 110 bhp పవర్, 170 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 6 స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ను జత చేశారు. ఇప్పటికే ఉన్న 1.5 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 103 bhp పవర్, 139 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ CNG వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ మోడల్‌కు 5 స్టార్ భారత్ NCAP సేఫ్టీ రేటింగ్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

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