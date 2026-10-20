దసరా పండుగ వచ్చిందంటే కొత్త బట్టలు, షాపింగ్, బహుమతులతో.. ఇంట్లో సందడి మొదలవుతుంది. ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్లలో భారీ డిస్కౌంట్లు కనిపించడంతో చాలామంది అవసరానికి మించి ఖర్చు చేస్తుంటారు. క్రెడిట్ కార్డులు, లోన్స్ ద్వారా కొనుగోళ్లు చేయడం వల్ల.. తరువాత అప్పుల భారం పెరిగిపోతుంది. అందుకే.. పండుగను ఆనందంగా జరుపుకుంటూనే, మన ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఇందుకోసం తప్పకుండా ఐదు నియమాలు పాటించడం మంచిది.
50-30-20 బడ్జెట్ నియమం
నెలవారీ ఆదాయాన్ని సరైన పద్ధతిలో విభజించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆదాయంలో 50 శాతం ఇంటి అద్దె, కిరాణా సరుకులు, ఈఎంఐలు వంటి అవసరాలకు, 30 శాతం షాపింగ్, వినోదం వంటి వ్యక్తిగత ఖర్చులకు, మిగిలిన 20 శాతం పొదుపు, పెట్టుబడులకు కేటాయించాలి. పండుగ సమయంలో కూడా ఈ బడ్జెట్ను దాటకుండా చూసుకోవాలి. డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయని అవసరం లేని వస్తువులు కొనుగోలు చేయకుండా ఉంటే.. కొంత డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
క్రెడిట్ కార్డు వాడకంపై నియంత్రణ
పండుగ ఆఫర్ల సమయంలో.. క్రెడిట్ కార్డులతో కొనుగోళ్లు చేయడం సాధారణమే. కొనేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, చెల్లించేటప్పుడు కష్టం అవ్వొచ్చు. కాబట్టి.. తిరిగి చెల్లించగలిగిన మొత్తానికి మాత్రమే క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించడం మంచిది. క్రెడిట్ కార్డు పరిమితిలో 30 శాతం లోపే బకాయిని ఉంచుకోవడం మంచి అలవాటు. ఉదాహరణకు.. మీ కార్డు లిమిట్ రూ.3 లక్షలు ఉంటే, బకాయిని రూ.90 వేల లోపే ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. బిల్లులను గడువులోగా చెల్లించడం వల్ల, అదనపు వడ్డీ భారం తగ్గడంతో పాటు క్రెడిట్ స్కోర్ తగ్గకుండా చూడవచ్చు.
ఖర్చులకు ముందే బడ్జెట్ వేసుకోండి
దసరా షాపింగ్కు వెళ్లే ముందే ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోవాలి. కొనాల్సిన వస్తువుల జాబితా తయారు చేసుకుని, నిజంగా అవసరమైన వాటికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఆఫర్లు కనిపిస్తున్నాయని వెంటనే కొనుగోలు చేయకుండా, ఆ వస్తువు అవసరమా కాదా అని ఆలోచించండి. ఖర్చు చేసిన ప్రతి రూపాయిని లెక్కలో ఉంచుకుంటే బడ్జెట్ దాటకుండా చూసుకోవచ్చు. పండుగ ముగిసే సమయానికి అప్పులు మిగలకుండా ఉండటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.
అత్యవసర నిధిని ఖర్చు చేయకండి
అనుకోకుండా వైద్య ఖర్చులు రావడం, ప్రమాదాలు జరగడం లేదా ఉద్యోగం కోల్పోవడం వంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడైనా ఎదురుకావచ్చు. ఇలాంటి సమయాల్లో ఉపయోగపడేందుకు కనీసం మూడు నుంచి ఆరు నెలల కుటుంబ ఖర్చులకు సరిపడా డబ్బును అత్యవసర నిధిగా ఉంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు.. నెలకు రూ.లక్ష ఖర్చవుతుంటే రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.6 లక్షల వరకు ప్రత్యేకంగా దాచుకోవడం మంచిది. ఈ మొత్తాన్ని పండుగ షాపింగ్, బహుమతులు లేదా ఇతర అనవసర ఖర్చుల కోసం ఉపయోగించకూడదు.
పొదుపు, పెట్టుబడులు
ఆదాయం వచ్చిన వెంటనే కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు, పెట్టుబడుల కోసం పక్కన పెట్టుకోవడం మంచి అలవాటు. బ్యాంకు పొదుపు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్ SIPలు వంటి మార్గాల్లో మీ అవసరాలు, రిస్క్ను బట్టి పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. వీలైతే నిర్ణయించిన మొత్తాన్ని ఆటోమేటిక్గా బదిలీ అయ్యేలా ఏర్పాటు చేసుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయగలుగుతారు. పండుగ ఖర్చుల కోసం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను ఆపేయడం లేదా వాయిదా వేయడం మంచిది కాదు.
మొత్తం మీద.. దసరా పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవడానికి అనవసరంగా అప్పులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ముందుగానే బడ్జెట్ వేసుకోవడం, క్రెడిట్ కార్డులను బాధ్యతగా ఉపయోగించడం, అత్యవసర నిధిని కాపాడుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా పొదుపు చేయడం ద్వారా పండుగను ఆర్థిక ఒత్తిడి లేకుండా జరుపుకోవచ్చు. ఈ దసరా నుంచి మంచి ఆర్థిక అలవాట్లను ప్రారంభిస్తే భవిష్యత్తులో మీ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగుపడుతుంది.
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