 రవి కార్తీక్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు | YS Jagan congratulates Ravi Karthik for winning the Asian Para Games | Sakshi
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రవి కార్తీక్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ అభినందనలు

Oct 23 2026 7:12 PM | Updated on Oct 23 2026 7:45 PM

YS Jagan congratulates Ravi Karthik for winning the Asian Para Games

సాక్షి, అమరావతి: ఆసియా పారా గేమ్స్‌లో 3 పతకాలు సాధించిన రవి కార్తీక్‌ బుడిగినను వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి అభినందించారు. రవికార్తీక్‌ అద్భుతమైన ప్రతిభతో దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచాడు. పట్టుదల, కఠోర శ్రమ, పోరాట స్పూర్తితో యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచాడని ప్రశంసించారు. 

రవి కార్తీక్‌ భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని రాష్ట్ర, దేశ కీర్తి ప్రతిష్టలను మరింత పెంచాలని ఎక్స్ వేదికగా వైఎస్‌ జగన్ ఆకాంక్షించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన రవికార్తీక్‌  జపాన్‌లో జరుగుతున్న పారాగేమ్స్‌లో స్విమ్మింగ్‌ విభాగంలో 2రజతాలు, ఒక కాంస్యం సాధించి సత్తా చాటారు.  


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