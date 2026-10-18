 జనవరి శ్రీవారి దర్శన, వసతి కోటా విడుదల | Release of Srivari Darshan and Accommodation Quota for January | Sakshi
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జనవరి శ్రీవారి దర్శన, వసతి కోటా విడుదల

Oct 18 2026 4:04 AM | Updated on Oct 18 2026 4:04 AM

Release of Srivari Darshan and Accommodation Quota for January

తిరుమల: జనవరికి సంబంధించిన వివిధ దర్శనాలు, గదుల కోటా వివరాలను టీటీడీ విడుదల చేసింది. తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల (సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ)కు సంబంధించిన కోటాను అక్టోబర్‌ 19న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నట్టు పేర్కొంది. ఈ–సేవా టికెట్లు ఎలక్ట్రానిక్‌ డిప్‌ కోసం 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది.

21 నుంచి 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లించిన వారికి టికెట్లు మంజూరవుతాయని వెల్లడించింది. కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్‌ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవ టికెట్లను 22న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నట్టు తెలిపింది. వివరాలకు   https://ttdevasthanams.ap.gov.in  ద్వారా శ్రీవారి ఆర్జితసేవలు, దర్శన టికెట్లు బుక్‌ చేసుకోవాలని సూచించింది.   

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