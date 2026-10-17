సద్దుల బతుకమ్మ.. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు జారీ

సాక్షి, హైదరాబాద్ : నగరంలో రేపు (ఆదివారం) "సద్దుల బతుకమ్మ" ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. అమరవీరుల స్మారక స్థూపం నుండి అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ పైగల బతుకమ్మ ఘాట్ (రోటరీ చిల్డ్రన్స్ పార్క్) వరకు వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈ వేడుకల సందర్భంగా మధ్యాహ్నం 14:00 గంటల నుండి రాత్రి 23:00 గంటల వరకు అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్, నెక్లెస్ రోడ్ పరిసర ప్రాంతాలలో తీవ్ర ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు జారీ చేశారు.
కార్యక్రమ సమయంలో స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా క్రింది జంక్షన్ల వద్ద సాధారణ ట్రాఫిక్ను నిలిపివేయడం లేదా మళ్లించడం జరుగుతుందని ట్రాఫిక్ పోలీసులు అడ్వైజరీ జారీ చేశారు.
సాధారణ ట్రాఫిక్ మళ్లింపు వివరాలు
1. తెలుగు తల్లి జంక్షన్ & కర్బాలా మైదాన్ నుండి: 18.10.2026 మధ్యాహ్నం 14:00 నుండి రాత్రి 23:00 గంటల వరకు తెలుగు తల్లి జంక్షన్ మరియు కర్బాలా మైదాన్ నుండి ట్యాంక్ బండ్ వైపు వచ్చే సాధారణ వాహనాలను అనుమతించరు.
2. ఇక్బాల్ మినార్ నుండి: ఇక్బాల్ మినార్ నుండి అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ను ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభంలో తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ – కట్టమైసమ్మ – డిబిఆర్ మిల్స్ – ఇందిరా పార్క్ – గాంధీనగర్ – ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్ల వైపు మళ్లిస్తారు.
3. వి.వి. విగ్రహం (ఖైరతాబాద్) నుండి: వి.వి. విగ్రహం నుండి ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం (నెక్లెస్ రోటరీ) వద్ద ప్రసాద్స్ ఐమాక్స్ మరియు మింట్ కాంపౌండ్ లైన్ వైపు మళ్లిస్తారు.
4. నల్లగుట్ట జంక్షన్ నుండి: నల్లగుట్ట జంక్షన్ నుండి బుద్ధ భవన్ వైపు వచ్చే వాహనాలను అనుమతించరు. వీటిని నల్లగుట్ట ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద రాణిగంజ్ మరియు నెక్లెస్ రోడ్ వైపు మళ్లిస్తారు.
5. లిబర్టీ నుండి: లిబర్టీ నుండి అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు వెళ్లే ట్రాఫిక్ను అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్ద ఇక్బాల్ మినార్ వైపు మళ్లించి, ‘యు’ టర్న్ ద్వారా తెలుగు తల్లి జంక్షన్ మీదుగా తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ పైకి పంపుతారు.
6. సికింద్రాబాద్ నుండి: సికింద్రాబాద్ నుండి అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్ను కర్బాలా మైదాన్ వద్ద బైబిల్ హౌస్ – జబ్బార్ కాంప్లెక్స్ – కవాడిగూడ – గాంధీనగర్ టి జంక్షన్ – గోశాల – ధోబీఘాట్ – స్విమ్మింగ్ పూల్ – బండమైసమ్మ – ఇందిరా పార్క్ – కట్టమైసమ్మ మరియు తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ వైపు మళ్లిస్తారు.
7. ముషీరాబాద్ & కవాడిగూడ నుండి: ముషీరాబాద్ మరియు కవాడిగూడ నుండి చిల్డ్రన్స్ పార్క్ – అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్ వైపు వాహనాలను అనుమతించరు. వీటిని డిబిఆర్ మిల్స్ వద్ద ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ – ధోబీఘాట్ – స్విమ్మింగ్ పూల్ – బండమైసమ్మ – ఇందిరా పార్క్ – కట్టమైసమ్మ వైపు మళ్లిస్తారు.
ఆర్టీసీ బస్సుల మళ్లింపు వివరాలు:
1. జిల్లాల నుండి వచ్చే ఆర్టీసీ బస్సులు: సికింద్రాబాద్ నుండి ఎంజిబిఎస్ (MGBS) వైపు వెళ్లే అంతర్ జిల్లాల ఆర్టీసీ బస్సులను స్వీకార్-ఉపకార్ జంక్షన్ వద్ద వైడబ్ల్యూసిఏ (YWCA) – సంగీత్ – మెట్టుగూడ – తార్నాక – నల్లకుంట – ఫీవర్ హాస్పిటల్ ఎక్స్ రోడ్ – బర్కత్పురా – టూరిస్ట్ హోటల్ – నింబోలిఅడ్డా – చాదర్ఘాట్ – రంగమహల్ మీదుగా ఎంజిబిఎస్కు మళ్లిస్తారు. (అమలు సమయం: మధ్యాహ్నం 14:00 నుండి రాత్రి 23:00 వరకు).
2. సిటీ బస్సులు: నగరంలో తిరిగే సిటీ బస్సులను కర్బాలా మైదాన్ వద్ద బైబిల్ హౌస్ – జబ్బార్ కాంప్లెక్స్ – కవాడిగూడ ఎక్స్ రోడ్స్ – గాంధీనగర్ టి జంక్షన్ – గోశాల – ధోబీఘాట్ – స్విమ్మింగ్ పూల్ – బండమైసమ్మ – ఇందిరా పార్క్ – కట్టమైసమ్మ మీదుగా తెలుగు తల్లి ఫ్లైఓవర్ పైకి మళ్లిస్తారు.
ప్రజలు తప్పించుకోవాల్సిన (రద్దీ ఉండే) జంక్షన్లు:
క్రింది జంక్షన్లలో తీవ్ర ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉండే అవకాశం ఉన్నందున నగర ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకోవాలని కోరడమైనది: (1) వి.వి. విగ్రహం (ఖైరతాబాద్), (2) పాత పి.ఎస్ సైఫాబాద్, (3) ఇక్బాల్ మినార్, (4) తెలుగు తల్లి జంక్షన్, (5) నెక్లెస్ రోటరీ, (6) లిబర్టీ, (7) రవీంద్ర భారతి, (8) అంబేడ్కర్ విగ్రహం, (9) ట్యాంక్ బండ్, (10) కవాడిగూడ ఎక్స్ రోడ్స్, (11) కట్టమైసమ్మ, (12) కర్బాలా మైదాన్, (13) రాణిగంజ్, (14) నల్లగుట్ట.
వాహనాల పార్కింగ్ స్థలాలు:
వేడుకలకు విచ్చేసే భక్తులు, ప్రజలు తమ వాహనాలను క్రింది కేటాయించిన పార్కింగ్ ప్రదేశాలలో మాత్రమే పార్క్ చేయాలి
1. స్నో వరల్డ్ (Snow World)
2. ఎన్టీఆర్ స్టేడియం (NTR Stadium)
3. అమరవీరుల స్మారక స్థూపం (Martyrs Memorial)
4. ఎన్టీఆర్ ఘాట్ పార్కింగ్ స్థలం
5. ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్ పార్కింగ్ స్థలం
6. హెచ్ఎమ్డిఏ (HMDA) గ్రౌండ్ పార్కింగ్ స్థలం
7. లుంబినీ పార్క్ ముందు భాగం
8. బిఆర్కె భవన్ రోడ్డు (BRK Bhavan Road)
నగర ప్రజలందరూ పైన పేర్కొన్న ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు, రద్దీ పాయింట్లను గమనించి, తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యక్రమం ముగిసిన వెంటనే ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను తొలగించి, రోడ్లను సాధారణ రాకపోకలకు అనుమతిస్తారని ప్రకటన విడుదల చేశారు.
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