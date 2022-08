అక్కినేని నాగార్జున హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘ది ఘోస్ట్‌’. ప్రవీణ్‌ సత్తారు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో సోనాల్‌ చౌహాన్‌ హీరోయిన్‌. నారాయణ్‌ దాస్‌ నారంగ్‌ ఆశీస్సులతో సునీల్‌ నారంగ్, పుస్కర్‌ రామ్మోహన్‌ రావు, శరత్‌ మరార్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా షటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని ఓ వీడియో ద్వారా తెలియ జేసింది చిత్ర యూనిట్‌.

‘‘హై ఓల్టేజ్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘ది ఘోస్ట్‌’. ఇందులో పవర్‌ఫుల్‌ ఇంటర్‌పోల్‌ ఆఫీసర్‌ విక్రమ్‌గా కనిపించబోతున్నారు నాగార్జున. అక్టోబర్‌ 5న ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయనున్నాం’’ అని చిత్రబృందం పేర్కొంది. ఈ చిత్రానికి కెమెరా: ముఖేష్‌ జి, సంగీతం: మార్క్‌ కె. రాబిన్, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌: వెంకటేశ్వరరావు చల్లగుళ్ల.

IT'S A WRAP for the Shoot! #Ghost 🗡

The killing machine is all set to be unleashed on October 5th... 💥💥

See you soon in a theatre near you. @iamnagarjuna @PraveenSattaru @SVCLLP @nseplofficial @sonalchauhan7 @bharattsaurabh @SonyMusicSouth pic.twitter.com/qmUMxBHzAr

— Sree Venkateswara Cinemas LLP (@SVCLLP) August 8, 2022