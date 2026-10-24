 స్వల్ప వ్యవధిలోనే వెండి రూ.30,000 డౌన్‌! | Gold Silver Prices Crash Again Why Precious Metals Free Falling | Sakshi
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స్వల్ప వ్యవధిలోనే వెండి రూ.30,000 డౌన్‌!

Oct 24 2026 8:39 AM | Updated on Oct 24 2026 8:43 AM

Gold Silver Prices Crash Again Why Precious Metals Free Falling

అంతర్జాతీయ, దేశీయ మార్కెట్లలో పసిడి, వెండి ధరలు వరుసగా మూడో సెషన్‌లోనూ నష్టాలను చవిచూశాయి. ముడి చమురు ధరలు పెరుగుతుండటం, అంతర్జాతీయంగా డాలరు బలపడుతుండటం వంటి పరిణామాలు విలువైన లోహాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. కమోడిటీ మార్కెట్లో పెద్ద ఎత్తున అమ్మకాలు వెల్లువెత్తుతుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడుల నుంచి వెనక్కి తగ్గుతున్నారు.

ఈ మార్కెట్ ఒడుదొడుకుల కారణంగా ఢిల్లీ బులియన్‌ మార్కెట్లో 99.9% స్వచ్ఛత కలిగిన 10 గ్రాముల బంగారం ధర మరో రూ. 1,900 తగ్గి రూ. 1,46,100కి పడిపోయింది. వెండి పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా ఉంది; కిలో వెండి ఏకంగా రూ. 5,500 క్షీణించి రూ. 2,02,000 వద్దకు చేరింది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్‌ 30 నుంచి ఇప్పటివరకు వెండి ధర దాదాపు రూ. 30,000 (సుమారు 13%) వరకు పడిపోవడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ స్పాట్‌ మార్కెట్‌లోనూ ఇదే బలహీన ధోరణి కనిపించింది. ఔన్సు పసిడి ధర ఒక దశలో కీలకమైన 4,000 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయినప్పటికీ, ఆ తర్వాత స్వల్పంగా కోలుకుని 4,024.37 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది. అలాగే వెండి 1.41 శాతం క్షీణించి 53.83 డాలర్ల వద్ద నిలిచింది.

రాబోయే రోజుల్లో ద్రవ్యోల్బణ సరళి, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు ఈ లోహాల గమనాన్ని నిర్దేశించనున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో నెలకొన్న ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడి ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

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