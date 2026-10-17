 పసిడి, వెండి.. పోటాపోటీగా పడిన ధరలు.. వారమంతా ఊరటే! | Gold rates decline by Rs 3000 week Silver prices drop check city-wise rates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పసిడి, వెండి.. పోటాపోటీగా పడిన ధరలు.. వారమంతా ఊరటే!

Oct 17 2026 9:40 PM | Updated on Oct 17 2026 9:49 PM

Gold rates decline by Rs 3000 week Silver prices drop check city-wise rates

బంగారం, వెండి ధరలు ఈ వారం బాగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. హైదరాబాద్‌ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అక్టోబర్‌ 9 నుంచి 16 వరకు పసిడి వెండి ధరలను పరిశీలిస్తే.. 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,50,710 నుంచి రూ.1,47,440కు పడిపోయింది. దీంతో తులంపై రూ.3,270 తగ్గింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.1,38,150 నుంచి రూ.1,35,150కు దిగివచ్చింది. అంటే 10 గ్రాములపై రూ.3,000 తగ్గింది.

మరోవైపు, వెండి ధర కూడా తగ్గింది. అక్టోబర్‌ 9న హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,45,000 ఉండగా, అక్టోబర్‌ 16 నాటికి రూ.2,40,000కు చేరింది. దీంతో కిలో వెండిపై రూ.5,000 తగ్గుదల నమోదైంది. అయితే, అక్టోబర్‌ 17న బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకోగా, వెండి ధర కిలోకు రూ.2,40,000 వద్దే కొనసాగింది.

ఈ తగ్గుదలతో పండుగల సమయంలో బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి కొంత ఊరట లభించింది. అయితే, అక్టోబర్‌ 17న హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,47,660కు, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,35,350కు స్వల్పంగా పెరిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో డాలర్‌, బాండ్లపై రాబడుల్లో మార్పులు, అమెరికా ఫెడరల్‌ రిజర్వ్‌ వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా..

gold1
1/6

gold2
2/6

gold3
3/6

gold4
4/6

silver5
5/6

silver6
6/6

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. కచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 2

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)
photo 4

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : హనుమంత వాహనంపై కోదండ రామునిగా శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Attack On YSRCP Candidate Family 1
Video_icon

నామినేషన్ వేయనియ్యకుండా.. టీడీపీ నేతల అరాచకం.. చోద్యం చూస్తున్న పోలీసులు..
MP YS Avinash Reddy Strong Warning To Police Over Firing On YSRCP Leaders 2
Video_icon

AK-47తో YSRCP నేతలపై కాల్పులు... YS అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..!
USA Hit By 3 Massive Storms At Once 3
Video_icon

అమెరికాలో మహా ప్రళయం.. ఒకేసారి 3 రాకాసి తుఫానులు!
Director Nelson Dilipkumar Plans A Multistarrer With Allu Arjun And Jr NTR 4
Video_icon

బన్నీ - జూ ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్.. నెల్సన్ మాస్టర్ ప్లాన్...
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders House 5
Video_icon

కడపలో ఉద్రిక్తత.. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులపై కత్తి పోట్లు.. బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి!
Advertisement
 