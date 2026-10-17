 అరామెక్స్‌తో జీఎంఆర్ కీలక ఒప్పందం! | Aramex GMR Airports Join Hands to Boost Cargo Services | Sakshi
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అరామెక్స్‌తో జీఎంఆర్ కీలక ఒప్పందం!

Oct 17 2026 5:20 PM | Updated on Oct 17 2026 5:20 PM

Aramex GMR Airports Join Hands to Boost Cargo Services

ప్రపంచ ప్రముఖ లాజిస్టిక్స్ సంస్థ అరామెక్స్, జీఎంఆర్ ఎయిర్‌పోర్ట్స్ లిమిటెడ్‌తో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. జీఎంఆర్ నిర్వహించే విమానాశ్రయాల్లో లాజిస్టిక్స్ సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం, దిగుమతులు, ఎగుమతులు చేసే సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా సంస్థలకు (MSMEs) అంతర్జాతీయ సరుకు రవాణాను సులభతరం చేయడం ఈ భాగస్వామ్యం ప్రధాన ఉద్దేశం.

ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా, జీఎంఆర్ విమానాశ్రయాల్లోని ఎక్స్‌ప్రెస్ కార్గో టెర్మినల్ వద్ద అరామెక్స్ కార్యకలాపాలకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలను పరిశీలించనున్నారు. ఇందులో ప్రత్యేక ట్రక్ డాక్‌లు, స్క్రీనింగ్ వ్యవస్థలు, ప్రత్యేక కార్యకలాపాల స్థలం ఏర్పాటు వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా సరుకు రవాణా, కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ ప్రక్రియలు మరింత వేగంగా జరిగే అవకాశం ఉంది.

హైదరాబాద్‌లోని జీఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఎయిర్ కార్గో కేంద్రంగా ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగాయి. ఎక్స్‌ప్రెస్ కార్గో టెర్మినల్‌కు సమీపంలో ప్రత్యేక ఎయిర్‌సైడ్ కారిడార్ ప్రవేశ సదుపాయంతో కూడిన గిడ్డంగిని ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను కూడా ఇరు సంస్థలు పరిశీలిస్తున్నాయి. ఈ మౌలిక సదుపాయాల నిర్వహణకు సంబంధించి తుది ఒప్పందంలో అంగీకరించే నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.

ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా భారతదేశ అంతర్జాతీయ వాణిజ్య సామర్థ్యం మరింత పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గల్ఫ్ సహకార మండలి (GCC) ప్రాంతంతో వాణిజ్యం చేసే వ్యాపారాలకు మెరుగైన లాజిస్టిక్స్ సేవలు అందుబాటులోకి రావచ్చు. ప్రతిపాదిత మౌలిక సదుపాయాలను మార్చి 2027 నాటికి అభివృద్ధి చేయాలని అరామెక్స్, జీఎంఆర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

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