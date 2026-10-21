ఏపీలో నేటి నుంచి MPTC, ZPTC ఎన్నికలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ.. ఈనెల 23 వరకు గడువు.

ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి ట్రైనింగ్ అయి వస్తా!
సాక్షి కార్టూన్: 20-10-2026
మలయాళంలోనే కాదు తెలుగులోనూ అప్పుడప్పుడు థ్రిల్లర్ సినిమాలు, సిరీస్లు రిలీజ్ అవుతుంటాయి.
థ్రిల్లర్ సినిమాలు తీయాలంటే మలయాళీ దర్శకుల తర్వాతే ఎవరైనా!
మరోవారం వచ్చేసింది. అయితే అందరూ దసరా పండగ హడావుడిలో ఉన్నారు. సెలవుల్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
న్యూఢిల్లీ: పారిస్లో జరిగిన ఫుడ్ ట్�...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ప�...
వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనా...
జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ నామినేషన్లకు సంబ...
గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్ణోయ్ �...
మహారాష్ట్రలోని ఒక కొండపై నుంచి దూకి, �...
విజయదశమి పర్వదినం రోజున దేశవ్యాప్తం�...
ఒక భారతీయ మహిళ దుబాయ్ వెళ్లి డెంటిస�...
బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై జరిగి...
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆఫీసులో పనిచేసే గోవ...
ఆడంబరమైన పెళ్లి కాదు, కానీ ఆ సోదరులు చ...
గుజరాత్లో నవరాత్రి వేడకలు గర్బా నృత...
తమిళనాడులో నటుడు ధనుష్ రాజకీయ అరంగేట...
నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్క�...
ప్రముఖ టాలీవుడ్ నేపథ్య గాయకుడు, ఆస్క�...
న్యూఢిల్లీ : రాహుల్ గాంధీ కేసుపై ఈసీక�...
జర్మనీలో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోట...
పెషావర్: పాకిస్తాన్లోని పెషావర్ల�...
అవసరమైన వారికి కంటి చూపును ప్రసాదించ...
కోల్కతా: బెంగాల్లో దుర్గా పూజ అంటే �...
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది దంపత�...
ఢిల్లీ : హిందూ మతం మారితే దళిత రిజర్వే...
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్...
సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఇదే సమయంలో పునీ�...
హైదరాబాద్: ప్రపంచ శాకాహార అవగాహన మా�...
సాక్షి, ఢిల్లీ: ఢిల్లీలో నిరసనల సందర్�...
న్యూఢిల్లీ: ‘బీజేపీ ఐటీ సెల్ పార్ట్ 2’...
సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో విద్యు�...
ఏదైనా దేశంలో పర్యటించాలంటే బైక్ లేద...
న్యూఢిల్లీ : సీజేపీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, �...
Oct 21 2026 7:47 AM | Updated on Oct 21 2026 7:47 AM