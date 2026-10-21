 ఏపీలో నేటి నుంచి MPTC, ZPTC ఎన్నికలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ.. ఈనెల 23 వరకు గడువు. | MPTC And ZPTC Election Nominations Begins From Today In AP | Sakshi
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ఏపీలో నేటి నుంచి MPTC, ZPTC ఎన్నికలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ.. ఈనెల 23 వరకు గడువు.

Oct 21 2026 7:47 AM | Updated on Oct 21 2026 7:47 AM

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