 ఓ మై గాడ్‌ | Akshay Kumar to return in the franchise of Oh My God 3 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఓ మై గాడ్‌

Jan 3 2026 4:44 AM | Updated on Jan 3 2026 4:44 AM

Akshay Kumar to return in the franchise of Oh My God 3

బాలీవుడ్‌ సూపర్‌హిట్‌ ఫ్రాంచైజీ ‘ఓ మై గాడ్‌’ నుంచి ‘ఓ మై గాడ్‌ 3’ సినిమా షూటింగ్‌కు సన్నాహాలు మొదలయ్యాయి. ‘ఓ మై గాడ్‌ (2012), ఓ మై గాడ్‌  2 (2023)’ చిత్రాల్లో లీడ్‌ రోల్‌లో నటించిన అక్షయ్‌కుమార్‌ ‘ఓ మై గాడ్‌ 3’లోనూ నటించనున్నారు. ఈ చిత్రంలోని మరో లీడ్‌ రోల్‌లో రాణీ ముఖర్జీ కనిపిస్తారని బాలీవుడ్‌ టాక్‌. అమిత్‌ రాయ్‌ దర్శకత్వం వహించనున్న ఈ సినిమా ప్రీప్రొడక్షన్ వర్క్స్‌ జరుగుతున్నాయి. 

ఒక సామాజిక అంశాన్ని చర్చించేలా ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్‌ను రెడీ చేస్తున్నారట అమిత్‌. ఈ ఏడాది జూన్లో చిత్రీకరణను ప్రారంభించనున్నారని తెలిసింది . ఇక ప్రస్తుతం దర్శకుడు అనీస్‌ బాజ్మీతో ఓ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌కి రెడీ అవుతున్నారు అక్షయ్‌కుమార్‌. తెలుగులో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’కి హిందీ రీమేక్‌గా ఇది తెరకెక్కనుందట. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ఈ నెల మూడోవారంలో ప్రారంభం కానుందని తెలిసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గోదారి గట్టుపైన మూవీ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 2

2025కి వీడ్కోలు.. పీవీ సింధు క్యూట్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

నిర్మాత దిల్ రాజు ఫ్యామిలీ దుబాయి ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

కొడుకుతో ట్రిప్ వేసిన వరుణ్ తేజ్-లావణ్య (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : ఈ గుహలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)

Video

View all
School Bus Overturns in A Canal in Khammam 1
Video_icon

Khammam : కాలువలో స్కూల్ బస్సు బోల్తా
Special Story On Srinikesh Kiran Swimming 2
Video_icon

Nizamabad : అంగవైకల్యం అడ్డస్తున్నా.. సంకల్ప బలం ఉంటే చాలు
TDP Insults AP Deputy CM Pawan Kalyan In Pithapuram 3
Video_icon

కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో టీడీపీ, జనసేన పార్టీల మధ్య విభేదాలు
Chandrababu Govt Conspiracy On Onion Farmers 4
Video_icon

ఉల్లి పంటకు గిట్టుబాటు ధర దొరక్క తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన రైతులు
Public Stops Janasena MLA Panchakarla Ramesh Babu on Roads 5
Video_icon

Anakapalli: రోడ్లు వేయాలంటూ పంచకర్ల రమేష్‌ను పట్టుబట్టిన స్థానికులు
Advertisement
 