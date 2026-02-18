 శాసనమండలిలో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల ఆందోళన | Ysrcp Members Protest In Legislative Council | Sakshi
శాసనమండలిలో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల ఆందోళన

Feb 18 2026 10:23 AM | Updated on Feb 18 2026 10:36 AM

Ysrcp Members Protest In Legislative Council

సాక్షి, అమరావతి: మాజీ ఎంపీ రత్నాబాయి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఐలాపురం వెంకయ్య మృతికి శానమండలి సంతాపం తెలిపింది రెండు నిమిషాల పాటు సభ్యులు మౌనం పాటించారు. ఇందాపూర్‌ డెయిరీ అంశంపై రెండో రోజు వైఎస్సార్‌సీపీ వాయిదా తీర్మానం ప్రవేశపెట్టింది. హెరిటేజ్‌, ఇందాపూర్‌ డెయిరీ అంశంపై చర్చించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ డిమాండ్‌ చేసింది. వాయిదా తీర్మానంపై వైఎస్సార్‌సీపీ చర్చకు పట్టుపట్టింది.

వైఎస్సార్‌సీపీ వాయిదా  తీర్మానాన్ని మండలి ఛైర్మన్‌ తిరస్కరించారు. దీంతో వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యుల ఆందోళనతో ఐదు నిముషాల పాటు మండలి వాయిదా పడింది. ఇందాపూర్ డెయిరీ పేరుతో హెరిటేజ్ టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా అంశంపై చర్చించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యులు నినాదాలు చేస్తున్నారు.

 

 

