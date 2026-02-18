 ఏయూలో ఉద్రిక్తత.. ఇరువర్గాల ఘర్షణ | Student union clash at Andhra University | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏయూలో ఉద్రిక్తత.. ఇరువర్గాల ఘర్షణ

Feb 18 2026 10:53 AM | Updated on Feb 18 2026 11:13 AM

Student union clash at Andhra University

సాక్షి విశాఖపట్నం: ఏయూలో మరోసారి ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. ఏబీవీపీ, ఎస్ఎఫ్ఐ విద్యార్థి సంఘాల ఘర్షణ తలెత్తింది. ఇరువర్గాలు పోటాపోటీగా విద్యార్థులు నినాదాలు చేసుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పరస్పరం దాడి చేసుకునేందుకు యత్నించాయి. దీంతో పరిస్థితి విషమించడంతో వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు వారిని  ఆపే యత్నం చేశారు. అనంతరం వారి సమస్యలపై  విద్యార్థి సంఘాలతో అధికారులు చర్చలు జరుపుతున్నారు. వర్సిటీలోని సెనెట్ హల్ లో పోలీసులు సమక్షంలో చర్చలు ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చర్చలకు విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు హాజరైనట్లు సమాచారం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ తమన్నా 'శివరాత్రి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే కేరళ కుట్టీ.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖ : మిలన్‌ విన్యాసాలకు సాగరతీరం ముస్తాబు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : 25వ బ్యాచ్‌ జాగిలాల పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘బూకీ’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Tatiparthi Chandrasekhar Exposed Chandrababu Conspiracy 1
Video_icon

చంద్రబాబు హెరిటేజ్ దే ఇందాపూర్ డైరీ
KSR Live Show On ABN Andhrajyothy Article On Bill Gates 2
Video_icon

బిల్ గేట్స్ కు సుఖవ్యాధులు.. ఇదిగో ABN బయటపెట్టిన నిజం
Rat In Panipuri At Amritsar Video Goes Viral 3
Video_icon

పానీపూరి లవర్స్ ఇది చూస్తే ఇక తినరు
Madanapalle Girl Incident Accused Kulavardhan Ends Life 4
Video_icon

మదనపల్లి చిన్నారి ఘటనలో నిందితుడు మృతి..
MILAN 2026 And International Fleet Review In Vizag 5
Video_icon

యుద్ధభూమిని తలపిస్తున్న విశాఖ బీచ్
Advertisement
 