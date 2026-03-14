 IPL 2026: సీఎస్‌కేను కోర్టుకీడ్చిన కావ్యా మారన్‌! | After Abrar row Kavya Maran Faces Trolls As Sun TV takes CSK to court | Sakshi
IPL 2026: సీఎస్‌కేను కోర్టుకీడ్చిన కావ్యా మారన్‌!

Mar 14 2026 11:19 AM | Updated on Mar 14 2026 11:19 AM

After Abrar row Kavya Maran Faces Trolls As Sun TV takes CSK to court

PC: BCCI/IPL

ఐపీఎల్‌-2026 ఆరంభానికి ముందే చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ (సీఎస్‌కే)- సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ (ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌) అభిమానుల మధ్య సోషల్‌ మీడియా యుద్ధం మొదలైపోయింది. మైదానంలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌కు చెన్నై కచ్చితంగా ‘సినిమా’ చూపిస్తుందంటూ సీఎస్‌కే ఫ్యాన్స్‌ సవాలు విసరుతుండగా.. తమ జట్టు సత్తా ఏమిటో మైదానంలోనే చూస్తారంటూ ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ఫ్యాన్స్‌ కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే.. సీజన్‌ ఆరంభానికి ముందు ఫ్రాంఛైజీలు తమ కొత్త జెర్సీల ఆవిష్కరణ, కొత్తగా వచ్చిన ఆటగాళ్లకు ఆహ్వానం పలికే క్రమంలో వినూత్న రీతిలో వీడియోలు రూపొందించడం పరిపాటి. సోషల్‌ మీడియాలో బజ్‌ క్రియేట్‌ చేసేందుకు, అభిమానులను అలరించేందుకు ఇలాంటి వీడియోలు ఉపయోగపడతాయి.

హుకుమ్‌, అల్తోప్పా, డిస్కో రీమిక్స్‌
సీఎస్‌కే సైతం దిగ్గజ కెప్టెన్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని, రాజస్తాన్‌ నుంచి సీఎస్‌కేలోకి వచ్చిన సంజూ శాంసన్‌ సహా కీలక ఆటగాళ్లపై వీడియోలు రూపొందించింది. అయితే, ఇందులో సూపర్‌స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ సినిమాలకు సంబంధించిన జైలర్‌, కూలీ, జైలర్‌-2ల మ్యూజిక్‌ వాడుకుంది.

ముఖ్యంగా హుకుమ్‌, అల్తోప్పా, డిస్కో రీమిక్స్‌ వంటి ట్రాక్స్‌ను తమ ఆటగాళ్లకు హైప్‌ ఇచ్చే క్రమంలో బ్యాగ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌గా వాడుకుంది. ఈ పాటలు, సంగీతానికి అనిరుద్‌ రవిచంద్రన్‌ రూపకర్త. ఈ నేపథ్యంలో సీఎస్‌కే తమ ఆటగాళ్ల హీరో ఎడిట్స్‌కు ఈ సంగీతం వాడుకోవడంపై సన్‌ టీవీ గ్రూపు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

అనుమతి లేకుండానే
ఈ పాటలు తమకు చెందేలా అనిరుద్‌ రవిచంద్రన్‌ రాత పూర్వక ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని.. అయితే, సీఎస్‌కే మాత్రం తమ వాణిజ్య లాభం కోసం అనుమతి లేకుండానే మ్యూజిక్‌ను వాడుకుంటోందని కోర్టుకెక్కింది. ఇందుకు సంబంధించి మార్చి 13న సన్‌ టీవీ నెట్‌వర్క్‌ మద్రాస్‌ హైకోర్టులో కాపీరైట్‌ ఉల్లంఘన కింద సీఎస్‌కేపై పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది.

లైసెన్స్‌ వచ్చేదాకా
ఈ విషయంపై సీఎస్‌కే న్యాయవాది పీఎస్‌ రామన్‌ వాధిస్తూ.. గత మూడేళ్లుగా చెన్నై జట్టు ఈ మ్యూజిక్‌ను వాడుకుంటోందని.. అప్పుడు లేని అభ్యంతరం ఇప్పుడే ఎందుకని ప్రశ్నించారు. సన్‌ టీవీ ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందని తాము అస్సలు ఊహించలేదన్నారు. 

ఏదైమైనా సన్‌ పిక్సర్చ్‌ లేదంటే ఫొనోగ్రాఫిక్‌ పెర్ఫామెన్స్‌ లిమిటెడ్‌ నుంచి లైసెన్స్‌ వచ్చేదాకా తాము జైలర్‌, కూలీ, జైలర్‌ 2 మ్యూజిక్‌ను వాడబోమని స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా.. ఇప్పటికే ఈ మ్యూజిక్‌తో కూడిన వీడియోలను డిలీట్‌ చేసిన విషయాన్ని న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

కావ్యా మారన్‌పై నెట్టింట ట్రోలింగ్‌
ఈ క్రమంలో జస్టిస్‌ సెంథిల్‌కుమార్‌ రామమూర్తి ఈ కేసును మార్చి 16కు వాయిదా వేశారు. పిటిషన్‌దారుకు సంబంధించిన ఆడియో మెటీరియల్‌ను తాము వాడటం లేదన్న విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తూ సీఎస్‌కే అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయాలని ఆదేశించినట్లు సమాచారం.

కాగా ‘ది హండ్రెడ్‌ లీగ్‌’- 2026 వేలంలో పాకిస్తాన్‌ స్పిన్నర్‌ అబ్రార్‌ అహ్మద్‌ను కొనుగోలు చేసినందుకు సన్‌రైజర్స్‌ లీడ్స్‌ యజమాని, సన్‌ టీవీ నెట్‌వర్క్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ కావ్యా మారన్‌పై నెట్టింట విపరీతంగా ట్రోలింగ్‌ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఎస్‌కేను కోర్టుకు ఈడ్చటంపై కూడా దుమారం రేగుతోంది. 

చదవండి: IPL 2026: తొలి విడతలో సన్‌రైజర్స్‌ షెడ్యూల్‌ ఇదే..!

అల్లు సినిమాస్‌ ప్రత్యేకతలివే.. (ఫోటోలు)
కూకట్‌పల్లిలో సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి సందడి (ఫొటోలు)
ఖమ్మంలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ శ్రీలీల (ఫొటోలు)
‘అల్లు సినిమాస్’ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్‌, బన్నీ (ఫోటోలు)
అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌- సానియా సంగీత్‌.. బుట్టబొమ్మలా సారా (ఫొటోలు)

Chandrababu Scam Busted In Polavaram Project 1
500 కోట్ల మోసం! పోలవరం పనుల్లో అక్రమాలు CBI SP సంచలన లేఖ
Iran Released Underground Weapons Video 2
అమెరికాకు వార్నింగ్ ఇస్తూ.. ఇరాన్ సంచలన వీడియో విడుదల
Perni Nani Strong Counter To ABN Radhakrishna Over BR Naidu Viral Video 3
భరితెగించి నోడిని టీటీడీ చైర్మన్ చేయడం కరెక్టేనా..?
Tenth Exams Begin In Telangana 4
10 ఎగ్జామ్స్ షురూ.. పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద టెన్షన్ టెన్షన్

Nara Lokesh Apologies Over Poor Food In Govt Schools 5
క్షమాపణలు చెప్పిన లోకేష్.. పరువు తీసిన ఎల్లో మీడియా
