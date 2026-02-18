 రైతును పెళ్లాడే అమ్మాయిలకు రూ.10 లక్షలు..! | 10 Lakh Deposit for Girls Marrying Farmers? | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రైతును పెళ్లాడే అమ్మాయిలకు రూ.10 లక్షలు..!

Feb 18 2026 11:45 AM | Updated on Feb 18 2026 11:56 AM

10 Lakh Deposit for Girls Marrying Farmers?

సర్కారుకు కర్షక నేతల వినతి 

బనశంకరి(బెంగుళూరు): యువ రైతులను వివాహం చేసుకునే యువతులకు రూ.10 లక్షలు డిపాజిట్‌ చేయాలని, బడ్జెట్లో రైతులకు సాయం ప్రకటించాలని రైతు సంఘాలు సీఎం సిద్దరామయ్యను కో­రా­యి. మంగళవారం విధాసౌధలో రైతుసంఘాల నాయకులతో సీఎం బడ్జెట్‌ సన్నాహక సమావేశం జరిపారు. రైతు నేతలు మాట్లాడుతూ యువ రైతులకు పిల్లనిచ్చే వారు లేకపోవడం సామా­జిక విషాదమన్నారు. కాబట్టి యువ రైతులను పెళ్లాడే వధువుకు ప్రభుత్వం కనీసం రూ.10 లక్షలు డిపాజిట్‌ చేయాలన్నారు. 

రైతులకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్నారు. రైతులకు మద్దతు ధర కల్పించడానికి రూ.20 వేల కోట్లతో ప్రత్యేక నిధి కేటాయించాలన్నారు. రైతుల భూ­ముల సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించాలన్నారు. కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ పథకాన్ని మళ్లీ అమలు చేసి రైతులకు ఆర్థిక సాయం చేయాలన్నారు. చెరు­వులను అభివృద్ధి చేయాలి, రుణ సదుపా­యం పెంచాలి, నాణ్యమైన విత్తనాలు, ఎరువులనే విక్రయించేలా సర్కారు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ తమన్నా 'శివరాత్రి' జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే కేరళ కుట్టీ.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖ : మిలన్‌ విన్యాసాలకు సాగరతీరం ముస్తాబు (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : 25వ బ్యాచ్‌ జాగిలాల పాసింగ్‌ అవుట్‌ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

‘బూకీ’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Demands Discussion On Tirumala Laddu And Heritage 1
Video_icon

లడ్డూ కల్తీ, ఇందాపూర్ డైరీపై చర్చకు YSRCP డిమాండ్
Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Wedding Guest List Revealed 2
Video_icon

విజయ్, రష్మికల పెళ్లికి వెళ్తున్న స్టార్స్ వీళ్లే..!
Karumuru Venkata Reddy About Indapur Heritage Relation 3
Video_icon

ఇందాపూర్ బాబు సొంత డైరీ.. అసలు హెరిటేజ్ తో అచ్చన్నకు ఏంటి సంబంధం..?
KA Paul Sensational Comments Chandrababu And Bill Gates Meeting 4
Video_icon

సిగ్గుందా లోకేష్, చంద్రబాబు.. రేపిష్టికి పూలతో ఆహ్వానం పలుకుతారా.. ?
Tatiparthi Chandrasekhar Exposed Chandrababu Conspiracy 5
Video_icon

చంద్రబాబు హెరిటేజ్ దే ఇందాపూర్ డైరీ
Advertisement
 