 ది కేరళ స్టోరీ సీక్వెల్.. బోల్డ్ అండ్‌ వయొలెంట్‌గా ట్రైలర్‌ | The Kerala Story 2 Goes Beyond Official Trailer out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

The Kerala Story 2 Official Trailer: ది కేరళ స్టోరీ సీక్వెల్.. బోల్డ్ అండ్‌ వయొలెంట్‌గా ట్రైలర్‌

Feb 17 2026 3:44 PM | Updated on Feb 17 2026 3:53 PM

The Kerala Story 2 Goes Beyond Official Trailer out now

ఆదా శర్మ కీలక పాత్రలో వచ్చిన చిత్రం ది కేరళ స్టోరీ. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టించింది. ఎన్ని విమర్శలు, వివాదాలు ఎదురైనప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానుల ఆదరణ దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ కావడంతో మేకర్స్ సీక్వెల్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తున్నారు. కేరళలోని అమ్మాయిలను మత మార్పిడి చేసి గల్ఫ్‌ దేశాలకు తీసుకెళ్లిన రియల్‌ స్టోరీతో ది కేరళ స్టోరీని తెరకెక్కించారు. . సుదీప్తో సేన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఏకంగా రెండు జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు గెలిచింది.

తాజాగా ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌ వస్తోన్న ది కేరళ స్టోరీ-2 గోల్ బియాండ్ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ట్రైలర్‌ చూస్తుంటే మనదేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన అమ్మాయిలను లవ్ పేరుతో మత మార్పిడి చేసి చిత్ర హింసలకు గురి చేసే కథాంశంగా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీ రియల్ సంఘటనల ఆధారంగానే రూపొందించారు. ఈ చిత్రాన్ని ముగ్గురు హిందూ అమ్మాయిల జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కించారు. 

కాగా.. ఈ చిత్రానికి కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని సన్‌షైన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌లో విపుల్ అమృత్‌లాల్ షా నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు మన్నన్ షా సంగీతం అందించారు. ఈ సీక్వెల్‌ ఫిబ్రవరి 27న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

కాగా.. 2023లో విడుదలైన 'ది కేరళ స్టోరీ' బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంలో అదా శర్మ, సిద్ధి ఇద్నాని, యోగితా బిహాని, సోనియా బలాని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ కథ కేరళకు చెందిన కొంతమంది మహిళలు ఇస్లాంలోకి ఎలా మారారు అనే కోణంలో ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 2

క్యూట్ కృతిశెట్టి.. ఎర్రని టీషర్ట్‌లో అందంగా (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : మణికొండలో కాలనీలను ముంచెత్తిన వరద (ఫొటోలు)
photo 4

విశాఖ : సముద్ర తీరాన శౌర్య సింహనాదం (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నం : ఆర్కే బీచ్‌ ఆధ్యాత్మిక సాగరంగా మారింది (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Warning to Chandrababu After Meet Ambati In Jail 1
Video_icon

పులిని తీసుకొచ్చి నాలుగు గోడల మధ్య పెట్టారు జాగ్రత్త
Balamani as Janagama Municipal Chairperson 2
Video_icon

Balamani: లాటరీ విధానంలో కాంగ్రెస్‌కు దక్కిన అదృష్టం
Harish Rao Comments on Congress BJP Illegal Alliance In Municipal 3
Video_icon

చైర్మన్ పదవుల కోసం బీజేపీ-కాంగ్రెస్ అక్రమపొత్తులు: హరీష్
76 Police Dogs Inducted at 25th Passing Out Parade 4
Video_icon

Hyd: నేర పరిశోధనకు కొత్త జాగిలాల దళం
Bill Gates Out Of AI Summit Amid Epstein Backlash 5
Video_icon

బిల్ గేట్స్ కు నో ఎంట్రీ... బిల్ గేట్స్ పై ఆరోపణలు
Advertisement
 