విలేజ్‌ క్రైమ్‌ డ్రామా

ప్రముఖ నటుడు తనికెళ్ల భరణి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘అసుర సంహారం’. కిషోర్ శ్రీకృష్ణ దర్శకత్వం వహించారు. శ్రీ సాయి ప్రవర్తిక బోయళ్ల సమర్పణలో శ్రీ సాయి తేజో సెల్యులాయిడ్స్పై సాయి శ్రీమంత్, శబరీష్ బోయెళ్ల నిర్మించారు. ఈ సినిమా టీజర్, సాంగ్స్ని తనికెళ్ల భరణి విడుదల చేసి, మాట్లాడుతూ– ‘‘కిషోర్ శ్రీకృష్ణ తెరకెక్కించిన‘అసుర సంహారం’ సినిమా బాగా వచ్చింది.
ఇందులో పల్లెటూరి డిటెక్టివ్ పాత్ర పోషించాను’’ అని చె΄్పారు. ‘‘ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. మార్చిలో సినిమాని రిలీజ్కి సన్నాహాలు చేస్తున్నాం’’ అని కిషోర్ శ్రీకృష్ణ తెలిపారు. ‘‘విలేజ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూ΄÷ందిన మా సినిమాకు ప్రేక్షకుల సహకారం, ఆశీస్సులు కావాలి’’ అని ఎగ్జిక్యూటివ్ప్రొడ్యూసర్ మిథున్ ప్రియా అన్నారు.