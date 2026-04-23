‘రేపు ఆర్టీసీ సంఘాలతో చర్చలు జరుపుతాం’

హైదరాబాద్: ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్. కార్మికులు ఎవరూ అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని పొన్నం విజ్ఞప్తి చేశారు. కేబినెట్ స్థాయిలో చర్చ జరగాలని కొంత ఆలస్యమైందని, కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో సబ్ కమిటీ వేస్తామన్నారు. కార్మికుల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్నారు మంత్రి పొన్నం.
దీనిలో భాగంగా రేపు(శుక్రవారం, ఏప్రిల్ 24వ తేదీ) ఆర్మీసీ కార్మిక సంఘాలతో చర్చలు జరుపుతామన్నారు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్,. తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత మంత్రులు మీడియాతో మాట్లాడారు.
మరో మంత్రి శ్రీధర్బాబు మాట్లాడుతూ.. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉందన్నారు. చర్చలకు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు ముందుకు రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆర్టీసీ కార్మికులు సంయమనం పాటించాలని, ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆత్మహత్యా యత్నాలు చేయడం చాలా బాధాకరమన్నారు. కార్మికులు క్షణికావేశానికి లోనై మీ కుటుంబాలకు అన్యాయం చేయొద్దన్నారు.