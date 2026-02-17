భూమ్మీద ఇదే చివరి రోడ్డు.. ఎక్కడో తెలుసా?

భూమ్మీద చిట్టచివరి రోడ్డు ఎక్కడ ఉందో తెలుసా? యూరప్లోని European route E69 ను చాలా మంది “ప్రపంచంలోని చివరి రహదారి”గా పేర్కొంటారు. ఈ హైవే Norway దేశంలో ఉంది. ఉత్తర ధ్రువానికి అత్యంత సమీపంగా వెళ్లే రహదారుల్లో ఒకటి. సుమారు 129 కిలోమీటర్ల పొడవు కలిగిన ఈ మార్గం, నార్వే ఉత్తర భాగంలోని North Cape ప్రాంతాన్ని ఓల్డాఫెవోర్డ్ గ్రామంతో కలుపుతుంది. భూమి చివర అంచున నిలబడ్డట్టు అనిపించే ఈ ప్రదేశం సముద్రాన్ని ఎదురుగా చూస్తూ అద్భుత దృశ్యాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ రహదారిలో ప్రయాణం సాధారణ అనుభవం కాదు. మొత్తం ఐదు సొరంగాలు ఉండగా, వాటిలో నార్త్ కేప్ టన్నెల్ సముద్ర మట్టానికి సుమారు 212 మీటర్ల లోతులో నిర్మించబడింది. ఈ టన్నెల్ ద్వారా ప్రయాణిస్తుంటే, మీరు సముద్రం అడుగుకు వెళ్లినట్లు ఉంటుందని అంటారు.
ప్రకృతి పరిస్థితులు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మారిపోతాయి. ఒక్కసారిగా బలమైన గాలులు, మంచు తుఫానులు, తీవ్ర చలి — ఇవన్నీ సాధారణమే. వేసవిలో కూడా ఇక్కడ మంచు కురవడం ఆశ్చర్యం కాదు.
శీతాకాలంలో అయితే పరిస్థితి మరింత కఠినంగా మారుతుంది. భారీ హిమపాతం కారణంగా రహదారి కొన్నిసార్లు పూర్తిగా మూసివేస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒంటరిగా ప్రయాణించేందుకు అనుమతి ఉండదు. భద్రతా నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేస్తారు. ఎందుకంటే వాతావరణ సూచనలు కూడా కొన్నిసార్లు అంచనా వేయలేని స్థాయిలో మారిపోతాయి. ఒక గంటలోనే సూర్యకాంతి నుంచి మంచు తుఫాన్కు మారిపోవడం ఇక్కడ సాధారణ విషయం.
ఈ రహదారి నిర్మాణం కూడా సవాళ్లతో నిండింది. 1934లో ప్రారంభమైన పనులు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగి, చివరకు 1992లో పూర్తయ్యాయి. మంచు, గాలి, సముద్ర తుఫానులు — ప్రకృతి ప్రతికూలతలను తట్టుకుని ఈ రహదారి నిలిచింది. అందుకే ఇది కేవలం ఒక హైవే కాదు, ఇంజినీరింగ్ ప్రతిభకు ప్రతీకగా నిలిచింది.