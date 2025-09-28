Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబర్ 28- అక్టోబర్ 05)

1/28
(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
2/28
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
3/28
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
4/28
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
5/28
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
6/28
( ఫోటో: ఎండీ బాషా, అనంతపురం)
7/28
(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
8/28
(ఫొటో : వీరేశ్, అనంతపురం)
9/28
(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
10/28
(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
11/28
(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
12/28
(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
13/28
(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
14/28
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
15/28
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
16/28
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
17/28
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
18/28
(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
19/28
(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
20/28
(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
21/28
(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
22/28
(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
23/28
(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
24/28
(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
25/28
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
26/28
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
27/28
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
28/28
(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)