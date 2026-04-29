 బాబర్‌ ఆజం ప్రపంచ రికార్డు.. సరికొత్త చరిత్ర | Babar Azam Breaks Faf Du Plessis World Record Becomes 1st Player With The Most Centuries As A Captain In T20 Cricket
Sakshi News home page

Trending News:

బాబర్‌ ఆజం ప్రపంచ రికార్డు.. సరికొత్త చరిత్ర

Apr 29 2026 11:27 AM | Updated on Apr 29 2026 12:36 PM

Babar Azam Breaks Faf Du Plessis World Record Becomes 1st Player To

పాకిస్తాన్‌ స్టార్‌ బ్యాటర్‌ బాబర్‌ ఆజం సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. టీ20 క్రికెట్‌లో ఇంత వరకు ఏ ఆటగాడికీ సాధ్యం కాని అరుదైన ఘనత సాధించాడు. కాగా గత కొంతకాలంగా ఫామ్‌లేమితో విమర్శల పాలైన బాబర్‌.. ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్‌ సూపర్‌ లీగ్‌ (PSL)తో బిజీగా ఉన్నాడు.

బాబర్‌ ఆజం శతకం
పెషావర్‌ జల్మీ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఉన్న బాబర్‌ (Babar Azam).. ఇటీవలే ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. తాజాగా ఇస్లామాబాద్‌ యునైటెడ్‌తో జరిగిన క్వాలిఫయర్‌ మ్యాచ్‌లో అతడు అదరగొట్టాడు. కరాచీ వేదికగా మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్‌గా వచ్చిన బాబర్‌ ఆజం శతక్కొట్టాడు. ఈ కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్‌ మొత్తంగా 59 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్ల సాయంతో 103 పరుగులు సాధించాడు.

151 పరుగులకే ఆలౌట్‌
బాబర్‌ ఇన్నింగ్స్‌ కారణంగా పెషావర్‌ జల్మీ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 221 పరుగులు సాధించింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ఇస్లామాబాద్‌ యునైటెడ్‌ 151 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. 

ఫైనల్‌కు పెషావర్‌
ఫలితంగా 70 పరుగుల భారీ తేడాతో గెలుపొందిన పెషావర్‌ జల్మీ ఫైనల్‌కు దూసుకువెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్‌లో పెషావర్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజంకు ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు దక్కింది.

కాగా పీఎస్‌ఎల్‌ తాజా సీజన్‌లో బాబర్‌ ఆజంకు ఇది రెండో సెంచరీ. ఈ క్రమంలోనే అతడు సౌతాఫ్రికా వెటరన్‌ స్టార్‌ ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ పేరిట ఉన్న ప్రపంచ రికార్డు బద్దలు కొట్టాడు. టీ20 క్రికెట్‌లో కెప్టెన్‌ హోదాలో అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన క్రికెటర్‌గా బాబర్‌ ఆజం చరిత్ర సృష్టించాడు.

టీ20 క్రికెట్‌లో కెప్టెన్‌ హోదాలో అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన ఆటగాళ్లు
👉బాబర్‌ ఆజం (పాకిస్తాన్‌)- తొమ్మిది సెంచరీలు
👉ఫాఫ్‌ డుప్లెసిస్‌ (సౌతాఫ్రికా)- ఎనిమిది సెంచరీలు
👉మైకేల్‌ క్లింగెర్‌ (ఆస్ట్రేలియా)- ఏడు సెంచరీలు
👉విరాట్‌ కోహ్లి (భారత్‌)- ఐదు సెంచరీలు
👉జేమ్స్‌ విన్స్‌ (ఇంగ్లండ్‌)- ఐదు సెంచరీలు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సొంతూరిలో పూజాహెగ్డే.. భక్తిలో మునిగిపోయి (ఫొటోలు)
photo 2

'గాయపడ్డ సింహం' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి వేడుకల్లో టాలీవుడ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏ‍ప్రిల్ గడిచిందిలా.. హీరోయిన్ రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 5

స‌మంత బ‌ర్త్ డే .. స్పెషల్‌ ఫోటోలు వైరల్‌

Video

View all
Ashu Reddy Case Updates Ashu Reddy 9 Crores Cheating Case 1
Video_icon

అషు రెడ్డి కుటుంబానికి నోటీసులు ఇచ్చే అవకాశం
KSR Live Show On Fuel Crisis In Andhra Pradesh 2
Video_icon

పెట్రోల్ నిల్.. లిక్కర్ ఫుల్.. పొత్తులో ఉండి తప్పుల మీద తప్పులు..
Pinnelli Ramakrishna Reddy Strong Warning To Julakanti Brahmananda Reddy 3
Video_icon

జూలకంటికి పిన్నెల్లి మాస్ వార్నింగ్
Super El Nino How It Will Impact India And The World 4
Video_icon

'మే' లో మహా ప్రళయమే.. సూపర్ మెగా ఎల్ నినో వచ్చేస్తోంది జాగ్రత్త
Proof For Government Itself Cause Of The Diesel Shortage 5
Video_icon

డీజిల్ కొరతకు కారణం ప్రభుత్వమే.. ఇదే ప్రూఫ్
Advertisement
 