మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు: కంగనా రనౌత్ ఏమన్నారంటే?

మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టాన్ని సవరించే బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ప్రశ్నించిన కాంగ్రెస్ పార్టీని విమర్శిస్తూ, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ గురువారం బాలీవుడ్ సినిమాలోని ఒక డైలాగ్ ఉపయోగించారు. మూడు దశాబ్దాలుగా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షం ఈ సమస్యను ఎందుకు పరిష్కారం చేయకుండా వదిలేసిందని ఆమె ప్రశ్నించారు.
మహిళా కోటాకు సంబంధించిన మూడు బిల్లులపై లోక్సభలో జరిగిన చర్చ సందర్భంగా, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండికి చెందిన నటి-రాజకీయవేత్త బాలీవుడ్ చిత్రం దిల్ వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగేలోని 'జా సిమ్రాన్, జీ లే అప్నీ జిందగీ' డైలాగ్ ప్రస్తావించారు . దేశంలోని మహిళలు స్వేచ్ఛగా తమ జీవితాలను గడపాలని ప్రధానమంత్రి పరోక్షంగా చెబుతున్నారని ఆమె అన్నారు.
రానౌత్, అంతకుముందు ముందు రోజు ఒక పాడ్కాస్ట్లో ఒక మహిళా ఇంటర్వ్యూయర్తో జరిగిన సంభాషణను కూడా గుర్తుచేసుకున్నారు. "నేను ఆమెను ఒక ప్రశ్న అడిగాను. 'మీ గుండెపై చేయి పెట్టుకుని చెప్పండి, మహిళలకు ఎప్పుడైనా ఈ ప్రత్యేక హక్కు లభించిందా? మహిళలకు ఇంతటి స్వర్ణయుగం ఎప్పుడైనా ఉందా?' అని అడిగాను," అని ఆమె లోక్సభలో అన్నారు.
బిల్లును తీసుకురావడానికి బీజేపీ వాళ్లు ఎందుకంత తొందరపడుతున్నారు అని సోనియా గాంధీ మాటలకు.. మేము కూడా మీలాగే దాన్ని 30 ఏళ్ళ పాటు అలా వదిలేయాలా?" అని రనౌత్ ప్రశ్నించారు.
మహిళలకు న్యాయం అందించడానికి ప్రధాని మోదీ వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు. 60 ఏళ్లలో జరగనిది ఆయన 10 ఏళ్లలో సాధించారు. అది పక్కా ఇళ్లైనా, గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ అయినా, లేదా రక్షణ దళాల్లోకి మహిళలను చేర్చుకోవడమైనా. మహిళలకు న్యాయం చేయడానికి ఆయన తొందరపడుతున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.