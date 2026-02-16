 పెన్సిల్‌ మొనపై శివలింగం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెన్సిల్‌ మొనపై శివలింగం

Feb 16 2026 8:02 AM | Updated on Feb 16 2026 8:02 AM

పెన్స

పెన్సిల్‌ మొనపై శివలింగం

పెన్సిల్‌ మొనపై శివలింగం

హసన్‌పర్తి: శివలింగం ప్రతిమను పెన్సిల్‌ మొనపై చెక్కి ఓ యువకుడు తన భక్తిని చాటుకున్నాడు. గోపాలపురం అరుణోదయ కాలనీకి చెందిన కళాకారుడు తాటికొండ శ్రీజిత్‌ మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని పెన్సిల్‌ మొనపై 2.5 మిల్లీమీటర్ల ఎత్తులో శివలింగం, 2 మిల్లీమీటర్ల ఎత్తులో మరో శివలింగాన్ని రూపొందించాడు. ఒక్కో శివలింగం ప్రతిమను చెక్కడానికి అరగంట సమయం పట్టిందని ఆయన తెలిపాడు. గతంలో శ్రీజిత్‌ వివిధ కళాఖండాలు చెక్కి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రికార్డులు సాధించాడు. మిల్లీమీటర్ల సైజులో కళాఖండాలు రూపొందిస్తూ పలువురి మన్ననలు పొందుతున్నాడు. శ్రీజిత్‌ ఎస్సార్‌ కళాశాలలో బీటెక్‌ పూర్తి చేశాడు.

పెన్సిల్‌ మొనపై శివలింగం1
1/1

పెన్సిల్‌ మొనపై శివలింగం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కీసరగుట్టకు పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫోటోలు )
photo 2

ప్రముఖ సినీతారల వాలైంటైన్స్ డే విషెస్ (ఫోటోలు )
photo 3

టాలీవుడ్ యాంకర్‌ మ్యారెజ్ డే.. భర్తలో లాస్య జ్ఞాపకాలు (ఫోటోలు )
photo 4

అరుదైన చీరల మేళవింపులో మహారాణిలా సోనమ్..! (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఫిబ్రవరి 15-22)

Video

View all
America Sends Another Warship Amid Iran Tensions 1
Video_icon

అమెరికా.. ఇరాన్ యుద్ధం? స్టాక్ మార్కెట్లలో టెన్షన్!
Big Relief for Loan Seekers SBI Offers Low Interest Personal Loans 2
Video_icon

SBI గుడ్ న్యూస్.. రూపాయి కంటే తక్కువ వడ్డీకే Personal Loan..
Special Story On Tirumala Navaneetha Seva 3
Video_icon

తిరుమల పవిత్రతను పెంచిన YS జగన్

Devotees Fires On Chandrababu Govt Over Temple Management 4
Video_icon

శివ.. శివా! శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో భక్తురాలు మృతి..
India Beat Pakistan By 61 Runs In T20 World Cup 2026 5
Video_icon

భారత్ కు మహాశివరాత్రి.. పాక్ కు కాళరాత్రి...
Advertisement
 