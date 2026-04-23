Sakshi News home page

Trending News:

శ్రీహరి, గిరీష్‌ అరెస్ట్‌కు పోలీసుల యత్నాలు

Apr 23 2026 3:46 AM | Updated on Apr 23 2026 3:46 AM

Police attempts to arrest Srihari and Girish

హైకోర్టుకు నివేదించిన సీనియర్‌ న్యాయవాది పొన్నవోలు 

ఆ వివరాలతో అఫిడవిట్‌ దాఖలు చేయాలన్న న్యాయమూర్తి 

అరెస్ట్‌పై ఆందోళన అక్కర్లేదని స్పష్టీకరణ

సాక్షి, అమరావతి: సోషల్‌ మీడియా పోస్టుల వ్యవహారంలో వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి (మీడియా) పూడి శ్రీహరి, సోషల్‌ మీడియా యాక్టి­విస్ట్‌ గిరీష్‌కుమార్‌రెడ్డి రిమాండ్‌ను తిరస్కరిస్తూ కుప్పం కోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల అమలును హైకోర్టు నిలిపివేసిన తరువాత కూడా వారి అరెస్ట్‌కు పోలీసులు ప్రయత్నాలు చేశారని సీనియర్‌ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్‌రెడ్డి బుధవారం హైకోర్టుకు నివేదించారు. అలా అయితే ఆ వివరాలతో అఫిడవిట్‌ దాఖ­లు చేయాలని న్యాయమూర్తి డాక్టర్‌ జస్టిస్‌ యడవల్లి లక్ష్మణరావు ఆదేశించారు. 

దీనిపై ఈ నెల 29వ తేదీన పూర్తి స్థాయిలో వాదనలు వింటానని తెలిపారు. అప్పటి వరకైనా కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని సుధాకర్‌రెడ్డి అభ్యర్థించారు. దీనికి న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ, ‘కుప్పం కోర్టు ఆదేశాల అమలును మాత్రమే నిలుపుదల చేశాం తప్ప, వాటి­ని రద్దు చేయలేదు. అందువల్ల శ్రీహరి, గిరీష్ లను అరెస్ట్‌ చేస్తారన్న ఆందోళన అవసరం లేదు’ అని పునరుద్ఘాటించారు. 

ఈ నేపథ్యంలో శ్రీహరి, గిరీష్‌ విషయంలో తొందరపాటు చర్యలు తీసు­కోవద్దని పోలీసుల­ను ప్రత్యేకంగా ఆదేశించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. కుప్పం కోర్టు ఉత్తర్వులను సవా లు చేస్తూ పోలీసులు హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశా­రు. వీటిపై గత వారం విచారణ జరిపిన జస్టిస్‌ లక్ష్మణరావు కుప్పం కోర్టు రిమాండ్‌ తిరస్కరణ ఉత్తర్వుల అమలును నిలిపేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వ్యా­జ్యాలు బుధవారం మరోసారి విచారణకు వచ్చాయి.  

