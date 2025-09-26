 జాహ్నవి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్..బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు) | Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations | Sakshi
జాహ్నవి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్..బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు)

Sep 26 2025 7:37 AM | Updated on Sep 26 2025 7:37 AM

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations1
1/11

జాహ్నవి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations2
2/11

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations3
3/11

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations4
4/11

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations5
5/11

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations6
6/11

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations7
7/11

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations8
8/11

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations9
9/11

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations10
10/11

Jahnavi Group of Institutions Bathukamma celebrations11
11/11

# Tag
bathukamma Bathukamma festival CELEBRATIONS photo gallery
