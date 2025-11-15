 హైలైఫ్ ఎగ్జిబిషన్ లో సందడి చేసిన మోడల్స్ (ఫొటోలు) | Hi Life Exhibition Hyderabad, Impressed By Clothing And Jewelry Created By 350 Prominent Designers, Photos Inside | Sakshi
హైలైఫ్ ఎగ్జిబిషన్ లో సందడి చేసిన మోడల్స్ (ఫొటోలు)

Nov 15 2025 8:01 AM | Updated on Nov 15 2025 9:37 AM

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos1
1/15

దేశం నలుమూలల నుంచి 350 మంది ప్రముఖ డిజైనర్లు రూపొందించిన వస్త్రాభరణాలు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos2
2/15

మాదాపూర్ లోని హెచ్ఐసీసీలో నటి సంచిరాయ్, ప్రాచి ఠాకూర్ హైలైఫ్ ఎగ్జిబిషన్ శుక్రవారం ప్రారంభించారు.

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos3
3/15

యువతను ఆకట్టుకునే ప్రత్యేక డిజైన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని, డిజైనర్ వేర్, బ్రెడ్రల్ వేర్, జ్యువెలరీ, శారీస్, వెడ్డింగ్ వేర్, లగ్జరీ, లైఫ్ స్టైల్ ఉత్పత్తులు ప్రదర్శించినట్లు నిర్వాహకుడు డొమినిక్ తెలిపారు.

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos4
4/15

ఈ ఎగ్జిబిషన్ మూడు రోజుల పాటు కొనసాగనున్నట్టు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పలువురు డిజైనర్లు, మోడల్స్ పాల్గొన్నారు.

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos5
5/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos6
6/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos7
7/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos8
8/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos9
9/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos10
10/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos11
11/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos12
12/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos13
13/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos14
14/15

Hi Life Exhibition Hyderabad Photos15
15/15

