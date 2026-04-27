న్యూజిలాండ్‌కు మరో షాకిచ్చిన బంగ్లాదేశ్‌

Apr 27 2026 5:27 PM | Updated on Apr 27 2026 5:29 PM

స్వదేశంలో న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన 3 మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ను 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకున్న బంగ్లాదేశ్‌, ఇవాళ (ఏప్రిల్‌ 27) ప్రారంభమైన 3 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లోనూ ఘనంగా బోణీ కొట్టింది. చట్టోగ్రామ్‌ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.

ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచి తొలుత బౌలింగ్‌ చేసిన బంగ్లాదేశ్‌ ప్రత్యర్దిని 182 పరుగులకు (6 వికెట్ల నష్టానికి) పరిమితం చేసింది. న్యూజిలాండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో కేటీన్‌ క్లార్క్‌ (51), డేన్‌ క్లీవర్‌ (51) అర్ద సెంచరీలతో రాణించగా.. ఆఖర్లో జోష్‌ క్లార్క్‌సన్‌ (27 నాటౌట్‌) బ్యాట్‌ ఝులిపించాడు. బంగ్లా బౌలర్లలో రిషద్‌ హొసేన్‌ 2, షోరిఫుల్‌ ఇస్లాం, తంజిమ్‌ హసన్‌ సకీబ్‌, మెహిది హసన్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు.

అనంతరం 183 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్‌.. తౌహద్‌ హృదోయ్‌ (51 నాటౌట్‌) మెరుపు అర్ద సెంచరీతో చెలరేగడంతో 18 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి విజయతీరాలకు చేరింది. హృదోయ్‌కు పర్వేజ్‌ హొసేన్‌ (28), షమీమ్‌ హొసేన్‌ (31 నాటౌట్‌) సహకరించారు. 

మిగతా ఆటగాళ్లలో సైఫ్‌ హసన్‌ 17, తంజిద్‌ హసన్‌ 20, కెప్టెన్‌ లిటన్‌ దాస్‌ 21 పరుగులు చేశారు. న్యూజిలాండ్‌ బౌలర్లలో ఐష్‌ సోధి 2, జోష్‌ క్లార్క్‌సన్‌, నాథన్‌ స్మిత్‌ తలో వికెట్‌ తీశారు. ఈ సిరీస్‌లో రెండో టీ20 ఇదే వేదికగా ఏప్రిల్‌ 29న జరుగనుంది.

 

 

Photos

View all
photo 1

‘వదలా’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

రెడ్‌ శారీలో ఫరియా అబ్దుల్లా క్యూట్ లుక్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

మెరిసిపోతున్న మానస చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 4

ఏపీకి కూటమి శాపం.. ఎక్కడా లేని ఇంధన సంక్షోభం ఇక్కడేందుకు? (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఏక్‌ దిన్‌’ మూవీ మ్యూజికల్‌ ఈవెంట్‌లో సాయి పల్లవి (ఫొటోలు)

Video

View all
Iran Conditions for Peace Talks with USA 1
Video_icon

చర్చలకు సిద్ధం..కానీ..
Dr Sivaranjani Santosh Shares Infant & Kids Health Tips for Parents in Telugu 2
Video_icon

ఇది మీ బిడ్డకు ఇస్తే విషమే
Software Employee Sitaram Ends Life due to His Wife Illegal Affairs 3
Video_icon

భార్యకు ఆరుగురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోలు చూసి భర్త ఆత్మహత్య
AP Peoples Fires on Chandrababu Govt Negligence 4
Video_icon

ఏపీలో ఇంధన కొరత.. చేతులెత్తేసిన బాబు
Raghav Chadha Anti Defection Law 5
Video_icon

బిల్లు పాస్ అయ్యి ఉంటే అయ్యో.. రాఘవ
