 కాళ్లు మొక్కడం తప్ప ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం? | Manchu Mohan Babu Speech at Mohan Babu University 34th Annual Day
Mar 15 2026 12:04 PM | Updated on Mar 15 2026 12:04 PM

Manchu Mohan Babu Speech at Mohan Babu University 34th Annual Day

సినీ చిత్రపరిశ్రమలో 50 ఏళ్ల నటజీవితాన్ని ఊహించలేదంటున్నారు విలక్షణ నటుడు మోహన్‌బాబు. ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన రెండేళ్లకే మళ్లీ ఊరిబాట పడతాననుకున్నానని, కానీ సుదీర్ఘకాలంగా నటుడిగా కొనసాగుతున్నానన్నారు. మోహన్‌బాబు యూనివర్సిటీ 34వ వార్షికోత్సవంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. 1975 నవంబర్‌ 22న నా మొదటి సినిమా స్వర్గం- నరకం విడుదలైంది. 

50 ఏళ్లలో..
ఏడాదో, రెండేళ్లు ఇక్కడుంటాను.. తర్వాత సినిమాలుండవు, ఊరికెళ్లిపోవాల్సిందే అనుకున్నాను. అలాంటిది 50 ఏళ్లలో 560 సినిమాలు చేశాను. విభిన్న పాత్రలు.. ఒకదాన్ని మించి మరొకటి చేశాను. తల్లిదండ్రులు, భగవంతులు, నన్ను ప్రోత్సహించిన దర్శకనిర్మాతలు, ప్రేక్షకుల ఆశీస్సుల వల్లే ఇదంతా సాధ్యమైంది.

అది చూసి ఆశ్చర్యపోతుంటా..
విద్యార్థులారా.. మీకన్నీ తెలుసు.. ఎలా నడుచుకోవాలి? ఏం చేయాలి? ఎలా బతకాలి? అన్నీ మీకు తెలుసు. మీ వయసులో నేనున్నప్పుడు ఈ కంప్యూటర్లు, సెల్‌ఫోన్లు లేవు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరికి రెండు సెల్‌ఫోన్లు.. అవి తల్లిదండ్రుల సంపాదనతో కొన్నవే! అది చూసి ఆశ్చర్యపోతుంటాను. ఒక పూట భోజనం చేసి, గంజి తాగి పిల్లల్ని స్కూలుకు పంపుతున్న తల్లిదండ్రులెంతోమంది!

ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలం?
అలాంటివాళ్లెందరికో మేము సాయం చేశాం, చేస్తూనే ఉన్నాం. మీరందరూ ఏది మంచిదారి, ఏది చెడుదారి ఆలోచించుకుని ముందుకెళ్లాలి. తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బంది కలిగించకండి. వారి పాదాలకు నమస్కరించడం తప్ప ఏమిచ్చి వారి రుణం తీర్చుకోగలం? కాబట్టి మంచి మార్గంలో ప్రయాణించండి అని విద్యార్థులకు మోహన్‌బాబు సూచించారు.

చదవండి: ఉస్తాద్‌ కోసం శ్రీలీల అంత పారితోషికం తీసుకుందా?

Photos

ఘనంగా కుల్దీప్ యాదవ్ పెళ్లి (ఫోటోలు)
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 15- 22)
కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ పెళ్లి వేడుక సందడి (ఫోటోలు)
వైట్‌ డ్రెస్‌లో టాలీవుడ్ యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు (ఫోటోలు)
భారత టెన్నిస్‌ దిగ్గజం సానియా మీర్జా లేటెస్ట్‌ పోస్ట్‌ (ఫొటోలు)

Video

Sports Analyst Venkatesh Analysis On Shreyas Iyer Captaincy 1
ధోని, రోహిత్ తర్వాత శ్రీయాస్ అయ్యరే బెస్ట్ కెప్టెన్..
TDP MP Putta Mahesh Kumar Yadav Tested Positive In Drugs Case 2
సిమ్లా నుంచి కొకైన్.. డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్టు నిర్ధారణ
JR Sudhakar Babu Fires On TDP MP Putta Mahesh Kumar 3
టీడీపీ అంటే తెలుగు డ్రగ్స్ పార్టీ.. ఎంపీ పుట్టా మహేష్ పై సీరియస్
Ram Charan And Sukumar RC17 Shooting Update 4
#RC17 సెట్స్ పైకి ఎప్పుడంటే..?
TDP Conspiracy On MP Putta Mahesh Kumar Yadav Drugs Case 5
కేసు బయటకు రాకూడదంటూ తెలంగాణ పోలీసులకు బెదిరింపు..?
