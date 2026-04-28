వాటర్‌ మిలన్‌ క్యాపిటల్‌ ఏది ? ఈ షాకింగ్‌ విషయాలు తెలుసా?

'ప్రపంచ పుచ్చకాయల రాజధాని'గా ఏ నగరాన్ని పిలుస్తారో మీకు తెలుసా? ఈ నగరం, ఏటా లక్షల పౌండ్ల పుచ్చకాయలను ఎగుమతి చేస్తుంది. 77 ఏళ్ల సంప్రదాయం, భారీ ఎగుమతి గణాంకాలతో, ఈ రసవంతమైన బిరుదు వెనుక ఉన్న రహస్యాలను తెలుసుకుందాం.
పుచ్చకాయలు వేసవిలో తప్పక తినే ఒక అద్భుతమైన పండు. ఇవి వెచ్చని, ఎండ ఉన్న ప్రదేశాలలో, ముఖ్యంగా 24°C నుండి 30°C మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు ఉండే చోట బాగా పెరుగుతాయి. ప్రజలు సాధారణంగా వసంతకాలం చివరలో విత్తనాలు నాటుతారు. కానీ ఇటీవలి కాలంలో దాదాపు 365 రోజులు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి.
ప్రపంచంలోనే పుచ్చకాయల (Watermelon)ను అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేసే దేశం చైనా. అయితే క్రిస్ప్ కౌంటీలో ఉన్న జార్జియాలోని కార్డెల్, అధికారికంగా "ప్రపంచ పుచ్చ కాయల రాజధాని"గా గుర్తింపు పొందింది. దేశంలోని మరే ఇతర ప్రాంతం కంటే ఎక్కువగా పుచ్చకాయలను పండించి, ఎగుమతి చేయడం వల్ల దీనికి ఈ హోదా లభించింది. 2026లో, ఈ నగరం తన అత్యాధునిక రైతు బజారు మరియు 1949 నుండి విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న వార్షిక పుచ్చకాయల దినోత్సవాల పండుగ మద్దతుతో ఈ పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా నిలిచింది.
పుచ్చకాయకు ఏ దేశం ప్రసిద్ధి చెందింది?
ప్రపంచ పరిశ్రమలో అగ్రగామిగా నిలుస్తూ, పుచ్చకాయలకు చైనా అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన దేశం. 2026లో, ప్రపంచ మొత్తం ఉత్పత్తిలో సుమారు 60-63శాతం వాటాతో, 63 మిలియన్ టన్నులకు పైగా పంటను చైనా పండించింది. ఈ పండు చైనీస్ సంస్కృతిలో ముఖ్యమైన భాగం. ఆతిథ్యానికి చిహ్నంగా ఉపయోగిస్తారట.
పుచ్చకాయను ఏ దేశం ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంది?
మొత్తం మీద ఏ దేశంతో పోల్చినా చైనానే అత్యధికంగా పుచ్చకాయలను తింటుంది, కానీ అల్జీరియా ప్రజలు తలసరి అత్యధికంగా, సంవత్సరానికి దాదాపు 49 కిలోలు తింటారు. టర్కీ కూడా అధిక తలసరి వినియోగానికి ప్రసిద్ధి చెందింది, అక్కడ తలసరి 37 కిలోలు తింటారు. ఈ ప్రదేశాలలో, వేడిలో శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవడానికి పుచ్చకాయ ఒక ప్రసిద్ధ మార్గం, ఎందుకంటే ఇందులో 92% నీరు ఉంటుంది. చాలా చవకైనది.
పుచ్చకాయ అసలు ఏ దేశానికి చెందినది?
పుచ్చకాయ మొదటగా ఈశాన్య ఆఫ్రికాలో, ప్రస్తుతం సూడాన్గా పిలవబడే ప్రాంతంలో పెరిగింది. 4,000 సంవత్సరాల కంటే ముందే ప్రాచీన ఈజిప్షియన్లు పుచ్చకాయలను పండించేవారని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు. వారి సమాధులలో ఈ పండు చిత్రాలు కనిపిస్తాయి. తొలితరం పుచ్చకాయలు తరచుగా చేదుగా ఉండేవి, కానీ నైలు లోయలోని రైతులు క్రమంగా వాటిని మనం ఈ రోజు తినే వాటిలాగా తీపిగా , ఎర్రగా ఉండేలా అభివృద్ధి చేశారు.
పుచ్చకాయను అత్యధికంగా ఎగుమతి చేసే దేశం ఏది?
పుచ్చకాయ ఎగుమతులలో స్పెయిన్ మరియు మెక్సికో ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా ఉన్నాయి. స్పెయిన్ యూరోపియన్ మార్కెట్కు అధిక భాగాన్ని సరఫరా చేస్తుంది, ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 790,000 టన్నులను ఎగుమతి చేస్తుంది. మెక్సికో ప్రధానంగా అమెరికాకు ఎగుమతి చ్తేఉంది. అది తన అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి 800,000 టన్నులకు పైగా దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ఈ వాణిజ్య మార్గాలు చల్లని ప్రాంతాల ప్రజలు ఏడాది పొడవునా పుచ్చకాయలను ఆస్వాదించేందుకు తోడ్పడతాయి.
ప్రపంచంలో అత్యంత తీయని పుచ్చకాయ ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
డెన్సుకే. ఇది దాని ప్రత్యేకమైన తియ్యని, విలాసవంతమైన రుచికి ప్రసిద్ధి చెందింది. నల్లని తొక్క కలిగిన ఈ అరుదైన పుచ్చకాయలలో, సాధారణ పుచ్చకాయల కంటే చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పుచ్చకాయను జపాన్లోని ఉత్తర ద్వీపమైన హొక్కైడోలో మాత్రమే పండిస్తారు. ఇవి దొరకడం కష్టం కావడం వల్ల రుచిలో అత్యంత మధురంగా ఉండటం వల్ల, వీటికి ఎంతో విలువ ఉంటుంది; వీటిలో అత్యుత్తమమైనవి తరచుగా 6,000డాలర్ల కంటే ఎక్కువ ధరకు అమ్ముడవుతుంటాయి.
