 భూలోక స్వర్గం శబరిమల సన్నిధానం మీనమాస పూజలు | Sabarimala Temple to Open on March 14 for Meena Maasa Pooja
భూలోక స్వర్గం శబరిమల సన్నిధానం మీనమాస పూజలు

Mar 14 2026 6:56 PM | Updated on Mar 14 2026 6:56 PM

Sabarimala Temple to Open on March 14 for Meena Maasa Pooja

ఆ మణికంఠుని అపార కృపాకటాక్షాలతో, అత్యంత పవిత్రమైన మీనమాస పూజలు, శబరిమల ఉత్సవం 2026 కొరకు అయ్యప్ప సన్నిధాన ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి. "స్వామియే శరణం అయ్యప్ప" అనే నామస్మరణతో ఆ దివ్య దర్శనానికి తరలి వెళ్దాం.

మీనమాస పూజల షెడ్యూల్
నడ తెరిచే సమయం: మార్చి 14, 2026 (శనివారం) సాయంత్రం 5:00 గంటలకు.

నడ మూసివేత: మార్చి 19, 2026 (గురువారం) రాత్రి 10:00 గంటలకు (అత్తాజ పూజ, హరివరాసనం అనంతరం).

శబరిమల ఉత్సవం, పంగుని ఉత్తరం 2026
వార్షిక ఉత్సవాల నిమిత్తం మార్చి 22 సాయంత్రం 5:00 గంటలకు ఆలయ ద్వారాలు తిరిగి తెరవబడతాయి.

మార్చి 23: కొడియేట్టు (ధ్వజారోహణం)

మార్చి 24: ఉత్సవ బలి

మార్చి 31: పళ్ళివేట (రాజవేట)

ఏప్రిల్ 01: పంపా ఆరాట్టు & పంగుని ఉత్తరం – భగవాన్ అయ్యప్ప స్వామి వారి దివ్య జన్మదినోత్సవం.

ముగింపు: ఏప్రిల్ 1, 2026.

ఏప్రిల్ 1వ తేదీన సన్నిధానం ఉదయం 5:00 నుండి 8:00 వరకు మాత్రమే తెరవబడుతుంది. తిరిగి పంపా ఆరాట్టు ముగిసిన తర్వాత సాయంత్రం 6:00 గంటలకు తెరిచి, రాత్రి 10:00 గంటలకు మూసివేస్తారు.

(చదవండి: మహిళల శబరిమల..! ఆటుకాల్‌ భగవతి)

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

భారత టెన్నిస్‌ దిగ్గజం సానియా మీర్జా లేటెస్ట్‌ పోస్ట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

అల్లు సినిమాస్‌ ప్రత్యేకతలివే.. (ఫోటోలు)
photo 3

కూకట్‌పల్లిలో సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

ఖమ్మంలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 5

‘అల్లు సినిమాస్’ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్‌, బన్నీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Former Minister Buggana Gives Clarity on AP Debts 1
Video_icon

ఏపీ బడ్జెట్ లో చంద్రబాబు తప్పుడు లెక్కలు ఆధారాలతో బయటపెట్టిన బుగ్గన
Flight Ticket Price Hike Due Iran-Israel War 2
Video_icon

భారీగా పెరిగిన విమాన టికెట్ల ధరలు.. యుద్ధ ప్రభావం
Nara Lokesh Gitam University, URSA Land Scam 3
Video_icon

99 పైసలకి కాకపోతే ఊరికే ఇస్తా, నా ఇష్టం అంటున్న నారా లోకేష్
Jeevan Reddy Gives Clarity On His Resign 4
Video_icon

రాజీనామాపై జీవన్ రెడ్డి క్లారిటీ.. నా నెక్స్ట్ స్టెప్ అక్కడికే
YSRCP Kaile Anil Kumar Slams Chandrababu Over Annadata Sukhibhava Scheme Fraud 5
Video_icon

అన్నదాత సుఖీభవ పేరుతో. చంద్రబాబు భారీ మోసం
