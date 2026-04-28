ONE by MSN: నియోపోలిస్ విలాసవంతమైన పరిణామంలో మైలురాయి

వన్ బై ఎంఎస్ఎన్ రియల్టీ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమై ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంలో, ఇది కేవలం ఒక ఆలోచనగా కాకుండా.. క్షేత్రస్థాయిలో, అలాగే లగ్జరీ ఇళ్లను కొనుగోలు చేసేవారి మనసుల్లో వేగంగా వాస్తవ రూపం దాల్చుతోంది. కోకాపేట నియోపోలిస్లో ఒక ప్రతిష్టాత్మక ప్రకటనగా ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్ట్, నేడు హైదరాబాద్లోని అత్యంత చర్చనీయమైన ప్రీమియం నివాస ప్రాంతాలలో ఒకటిగా ఎదుగుతోంది.
ఏప్రిల్ 2025లో ప్రారంభించిన వన్ బై ఎంఎస్ఎన్, 7.7 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఐదు హై-రైజ్ టవర్లు, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 4 BHK నివాసాలతో కూడిన నెక్స్ట్ జనరేషన్ లగ్జరీ కమ్యూనిటీగా భావించబడింది. 5,250 చదరపు అడుగుల నుండి 7,460 చదరపు అడుగుల వరకు విస్తరించి ఉన్న విశాలమైన ఇళ్లతో, ఈ ప్రాజెక్ట్ దాని వైశాల్యం, స్థలం, స్పష్టమైన దార్శనికతతో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. సాధారణంగా రద్దీగా ఉండే పట్టణ వాతావరణంలో అరుదైన నివాస అనుభూతిని ఇది అందిస్తుంది.
నిర్మాణ రంగంలో అత్యంత పేరున్న షాపుర్జీ పల్లోంజీ గ్రూప్ సహకారంతో, వన్ బై ఎంఎస్ఎన్ సైట్లో పనులు వేగంగా, సమర్థవంతంగా జరుగుతున్నాయి. వారి నైపుణ్యం, అమలు సామర్థ్యంతో, ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే ఐదు బేస్మెంట్ల తవ్వకం పనులను 100% పూర్తి చేసి, సూపర్ స్ట్రక్చర్కు బలమైన పునాది వేసింది. ప్రస్తుతం పలు టవర్లు ఇప్పటికే 2వ అంతస్తుకు చేరుకోగా, 3వ అంతస్తు పనులు జరుగుతున్నాయి.
ఈ అభివృద్ధి వేగానికి తగ్గట్టుగానే మార్కెట్ నుండి కూడా బలమైన స్పందన లభిస్తోంది. వన్ బై ఎంఎస్ఎన్ దాని ప్రాముఖ్యత, వైశాల్యం, జీవనశైలి కారణంగా హెచ్ఎన్ఐలు, ఎన్ఆర్ఐలు వంటి వివేకవంతమైన కొనుగోలుదారులను విశేషంగా ఆకర్షించింది. ఐటీ హబ్, విద్యాసంస్థలు, అగ్రశ్రేణి ఆసుపత్రులు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు సులభమైన యాక్సెస్ కలిగిన హైదరాబాద్లోని అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రీమియం కారిడార్ అయిన నియోపోలిస్లో ఇది ఉండటం, నివాస,పెట్టుబడి గమ్యస్థానంగా దీని ప్రాధాన్యతను మరింత పెంచుతుంది.
వన్ బై ఎంఎస్ఎన్ని నిజంగా ప్రత్యేకంగా నిలిపేది దాని జీవనశైలి రూపకల్పన. ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన స్థలాల నుండి విశాలమైన లేఅవుట్లు, ప్రీమియం ఫినిషింగ్ల వరకు, ప్రతి అంశం ఒక అసలైన, ప్రపంచ స్థాయి జీవన అనుభవాన్ని అందించడానికి రూపొందించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ అరుదుగా కనిపించే విధంగా వైశాల్యం, ప్రైవసీ, ఆధునిక సౌకర్యాలను ఒకచోట చేర్చి, ఉన్నతమైన రోజువారీ జీవనం కోసం ఒక కమ్యూనిటీని సృష్టించింది.
గత ఏడాది కాలంలో, ఎంఎస్ఎన్ రియల్టీ హైదరాబాద్లోని అత్యంత ప్రముఖ , ఆదరణ కలిగిన రియల్ ఎస్టేట్ బ్రాండ్లలో ఒకటిగా వేగంగా ఎదిగింది. నాణ్యత, స్థాయి, అమలుపై స్పష్టమైన దృష్టితో, కంపెనీ వ్యూహాత్మక భూసేకరణల ద్వారా తన ఉనికిని బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల రాయదుర్గంలో ఎకరాకు రూ.177 కోట్లతో చేసిన అధిక-స్థాయి కొనుగోలు కూడా ఉంది. బలమైన ప్రాజెక్ట్ల పైప్లైన్తో, రాబోయే సంవత్సరాల్లో విస్తృత శ్రేణి గృహ కొనుగోలుదారుల అవసరాలను తీర్చడానికి ఎంఎస్ఎన్ రియల్టీ సిద్ధంగా ఉంది.
నిర్మాణం వేగంగా, ఖచ్చితత్వంతో ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ, వన్ బై ఎంఎస్ఎన్ ఇకపై కేవలం ఒక ఆశాజనకమైన ప్రారంభం మాత్రమే కాదు, హైదరాబాద్ లగ్జరీ హౌసింగ్ రంగంలో ఒక నిర్వచనాత్మక మైలురాయిగా వేగంగా అవతరిస్తోంది.
వన్ బై ఎంఎస్ఎన్. వేగవంతమైన పురోగతి. బలమైన పునాది.