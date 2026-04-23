 ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ కొత్త నిబంధనలు | India Notifies Online Gaming Law Ban on Money Games Boost Esports Social Play | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మే 1 నుంచి ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ కొత్త నిబంధనలు

Apr 23 2026 8:02 AM | Updated on Apr 23 2026 8:02 AM

India Notifies Online Gaming Law Ban on Money Games Boost Esports Social Play

నోటిఫై చేసిన ఎల్రక్టానిక్స్‌ శాఖ

ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ ప్రోత్సాహక, నియంత్రణ చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి వీలుగా చట్టపరమైన ప్రక్రియలు, కొత్త నిబంధనలను కేంద్ర ఎల్రక్టానిక్స్, ఐటీ శాఖ నోటిఫై చేసింది. ఈ నిబంధనలు ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ అథారిటీ ఏర్పాటుకు కూడా వీలు కల్పిస్తాయి. ఆన్‌లైన్‌ మనీ గేమ్స్‌ను నిషేధిస్తూ.. ఈస్పోర్ట్స్, ఆన్‌లైన్‌ సోషల్‌ గేమింగ్‌ను ప్రోత్సహించడం ఈ చట్టం ఉద్దేశం. చట్ట ప్రకారం ఇప్పటికే నిషేధించిన రియల్‌ మనీ గేమ్స్‌ కాకుండా చాలా వరకు ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ సంస్థలు తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్‌ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదని ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్‌.కృష్ణన్‌ తెలిపారు.

కేవలం నిర్ధిష్ట కేసుల్లోనే పర్యవేక్షణ ఉంటుందన్నారు. చట్టం కింద ఈస్పోర్ట్స్‌ తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. ‘‘వీలున్నంత వరకు నియంత్రణలను సులభతరంగా ఉంచాలన్నదే మా ఉద్దేశం. మనీ గేమ్స్‌ కాని చాలా వరకు గేమ్స్‌ ఎలాంటి ఇబ్బందుల్లేకుండా కార్యకలాపాలు కొనసాగించుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్‌ మనీ గేమ్‌ లేదా ఆన్‌లైన్‌ సోషల్‌ గేమ్‌ లేదా ఈస్పోర్ట్స్‌లో ఏదన్నది నిర్ధారించుకోవాలంటూ ఎవరినీ బలవంతం చేయడం లేదు’’అని కృష్ణన్‌ పేర్కొన్నారు. కొత్త నిబంధనల్లో యూజర్ల భద్రతా సదుపాయాలను సైతం నిర్వచించినట్టు చెప్పారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
Video

View all
Advertisement
 