 ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ను గెలిపించిన బౌలర్లు | Sunrisers Hyderabad won by 10 runs Vs CSK In IPL 2026 | Sakshi
ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ను గెలిపించిన బౌలర్లు

Apr 18 2026 11:36 PM | Updated on Apr 18 2026 11:45 PM

Sunrisers Hyderabad won by 10 runs Vs CSK In IPL 2026

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో భాగంగా సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్ఆర్‌హెచ్‌) మూడో విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది. శనివారం సీఎస్‌కేతో ఉప్ప‌ల్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ 10 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. 195  పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సీఎస్‌కే నిర్ణీ త 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 184 ప‌రుగులు చేసింది. మాథ్యూ షార్ట్ (34) టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు. 

ఎస్ఆర్‌హెచ్ బౌల‌ర్ల‌లో ఇషాన్ మ‌లింగ 3 వికెట్ల‌తో ఆక‌ట్టుకోగా, నితీశ్ కుమార్ 2 వికెట్లు తీశాడు.  అంత‌క‌ముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఎస్ఆర్‌హెచ్ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 194 ప‌రుగులు చేసింది. ఓపెన‌ర్ అభిషేక్ శ‌ర్మ (59) మెరుపు అర్థ‌సెంచ‌రీతో ఆక‌ట్టుకోగా, క్లాసెన్ (59) మ‌రోసారి కీల‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 

వీరిద్ద‌రు మిన‌హా మిగతావారు ప‌రుగులు చేయ‌డంలో విఫ‌లం కావ‌డంతో ఎస్ఆర్‌హెచ్ 200 స్కోరు మార్కును దాట‌లేక‌పోయింది. సీఎస్‌కే బౌల‌ర్ల‌లో అన్షుల్ కంబోజ్‌, జేమి ఓవ‌ర్ట‌న్‌లు చెరో మూడు వికెట్లు తీయ‌గా, ముకేశ్ చౌద‌రీ 2 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. ఆ త‌ర్వాత ఛేద‌న‌ను సీఎస్‌కే ధాటిగానే ఆరంభించింది. 

ఆరంభంలోనే ఓపెన‌ర్ సంజూ శాంస‌న్ ఔటైన‌ప్ప‌టికీ వ‌న్‌డౌన్‌లో వ‌చ్చిన ఆయుశ్ మాత్రే 13 బంతుల్లోనే 5 ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్ సాయంతో 30 ప‌రుగులు సాధించాడు. మిడిలార్డ‌ర్‌లో స‌ర్ఫ‌రాజ్ ఖాన్ (25), మాథ్యూ షార్ట్ (34) ప‌రుగులతో ప‌ర్వాలేద‌నిపించారు. ఆఖ‌ర్లో ఓవ‌ర్ట‌న్ (16) కాస్త ప్ర‌తిఘ‌టించిన‌ప్ప‌టికీ ఎస్ఆర్‌హెచ్ బౌల‌ర్లు క‌ఠినంగా బంతులేయ‌డంతో సీఎస్‌కే ఓట‌మి దిశ‌గా ప‌య‌నించింది.

 

Photos

View all
photo 1

SRH Vs CSK Match : సన్‌రైజర్స్‌ను చీర్‌ చేసిన సెలబ్రిటీ ఫ్యాన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

నయన్ ఫ్యామిలీ టైమ్.. కొడుకులతో కలిసి (ఫొటోలు)
photo 3

ముంబైలో INCA అవార్డ్స్‌.. ఉత్తమ నటుడిగా నాగచైతన్య (ఫోటోలు)
photo 4

సిద్ధార్థ్‌ బర్త్‌డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన అదితి రావు హైదరి (ఫొటోలు)
photo 5

'పాపం ప్రతాప్' మూవీ థ్యాంక్ యూ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Speech at Ambati Rambabu Nirasana Nirahara Deeksha 1
Video_icon

అంబటి రాంబాబు దీక్ష వద్ద జడ శ్రావణ్ స్పీచ్
Thalapathy Vijay Rangoli Viral 2
Video_icon

ముగ్గువేసి మనసులు గెలిచిన విజయ్
MLC Lella Appi Reddy Shock Comments on Chandrababu 3
Video_icon

మహిళా బిల్లుపై బాబు కుట్ర ఆధారాలతో బయటపెట్టిన MLC లేళ్ల అప్పిరెడ్డి
Bigg Boss 9 Telugu: Suman Shetty Exclusive Interview After Elimination 4
Video_icon

అంతా బోగస్.. సుమన్ శెట్టి షాకింగ్ నిజాలు
Actor Prakash Raj’s Bold Comments on Vijay Thalapathy's Politics 5
Video_icon

విజయ్ కి అంత సీన్ లేదు...ప్రకాష్ రాజ్ షాకింగ్ కామెంట్స్
