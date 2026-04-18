సౌతాఫ్రికా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ సంచలనం గెరాల్డ్ కొయెట్జీకి ఊహించని విధంగా ఐపీఎల్ 2026 ఆఫర్ దక్కింది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ గాయపడిన డేవిడ్ పేన్ స్థానంలో కొయెట్జీని జట్టులోకి తీసుకుంది. గతంలో ముంబై ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్కు ఆడిన కొయెట్జీని ఈ సీజన్ వేలంలో ఏ ఫ్రాంచైజీ తీసుకోకపోగా.. సీజన్ మధ్యలో సన్రైజర్స్ రూ. 2 కోట్ల మొత్తం వెచ్చించి సొంతం చేసుకుంది.
కొయెట్జీ ఐపీఎల్లో 14 మ్యాచ్లు ఆడి 15 వికెట్లు సాధించాడు. ఇతని రాక సన్రైజర్స్లో కొత్త జోష్ నింపింది. ఈ సీజన్లో సన్రైజర్స్ బౌలింగ్లో చాలా బలహీనంగా ఉంది. బ్యాటింగ్లో పటిష్టంగా ఉన్నా బౌలింగ్లో తేలిపోవడంతో గెలవాల్సిన మ్యాచ్ల్లోనూ ఓడింది. కొయెట్జీ రాక సన్రైజర్స్ బౌలింగ్ కష్టాలను తీరుస్తుందని అంతా భావిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ జట్టులో ఫుల్ టైమ్ కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ కూడా జట్టులోకి చేరనున్నాడు. దీంతో సన్రైజర్స్ బౌలింగ్ మరింత బలపడనుంది.
సన్రైజర్స్ ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానంలో ఉంది. ఇప్పటివరకు ఆడిన 5 మ్యాచ్ల్లో 2 విజయాలు, 3 పరాజయాలతో 4 పాయింట్లు ఖాతాలో కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ జట్టు రన్రేట్ 0.576గా ఉంది. తాజాగా పటిష్టమైన రాజస్థాన్ రాయల్స్ను సొంతగడ్డపై మట్టికరిపించిన సన్రైజర్స్ ఇవాళ (ఏప్రిల్ 18) సొంతగడ్డపైనే సీఎస్కేతో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.